В Украине появится государственный реестр санкций: Зеленский подписал закон — Finance.ua

В Украине появится государственный реестр санкций: Зеленский подписал закон Сегодня 10:04

В Украине появится государственный реестр санкций: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 8392 о создании Государственного реестра санкций.

Об этом сообщается на сайте Рады

Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом на заседании 13 июля.

Предполагается, что информация обо всех физлицах и юрлицах, в отношении которых ввели санкции, станет публичной. Реестр будет вести Аппарат СНБО на украинском и английском языках.

Реестр будет содержать:

основания для применения, изменения или отмены санкций;

перечень санкций, введенных или отмененных;

перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации — название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер / налоговый номер; для человека — имя, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.

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Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла законопроект № 8392 во втором чтении и в целом. За принятие законопроекта проголосовали 314 народных депутатов.

«Это очевидная вещь — для того чтобы требовать надлежащего соблюдения санкционных ограничений, должен быть официальный источник, обеспечивающий возможность быстрой проверки применения санкций. Всё так, но не точно. До сих пор единой публичной базы санкций не существовало: банки вели свои базы данных, нотариусы, регистраторы — все выкручивались, как могли», — отмечала директор Департамента санкционной политики министерства юстиции Инна Богатых.

Економічна Правда По материалам:

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