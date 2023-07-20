Еще на шесть месяцев: ЕС продлил санкции против россии — Finance.ua

Еще на шесть месяцев: ЕС продлил санкции против россии Сегодня 16:13

Еще на шесть месяцев: ЕС продлил санкции против россии

Совет ЕС продлил санкции против россии, введенные в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте , санкции включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Ограничительные меры продлены до 31 января 2024 года.

Кроме того, санкции включают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из россии в ЕС. Также санкции предусматривают отключение от системы SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и действия лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации.

Санкции ЕС против россии

ЕС впервые ввел этот пакет санкций против россии в 2014 году. После вторжения россии в Украину в феврале 2022 г. пакет санкций был серьезно расширен.

Кроме того, Евросоюз ввел конкретные меры по усилению способности ЕС противодействовать обходу санкций. В дополнение к экономическим санкциям против рф, ЕС применяет разные виды мер в ответ на «дестабилизацию» россией Украины.

К ним относятся: ограничение экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополь, а также неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (заморозка активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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