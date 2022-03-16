Зеленский и коктейли Молотова: ритейлер Lego собрал для Украины более 16 тысяч долларов — Finance.ua

Зеленский и коктейли Молотова: ритейлер Lego собрал для Украины более 16 тысяч долларов
Ритейлер знаменитого датского конструктора Lego Citizen Brick решил собрать пожертвования для Украины. Для этого они выпустили специальные фигурки президента Украины и коктейлей Молотова.
В Citizen Brick было принято такое решение на фоне военного вторжения россии на территорию Украины. Они организовали специальную распродажу с целью собрать средства для украинских беженцев.
В частности, покупатели имели шанс приобрести два товара на заказ — минифигурки коктейлей Молотова, которые стоили 10 долларов, и Президента Украины Владимира Зеленского за 100 долларов. Количество этих фигурок ограничено.
В общей сложности во время аукциона удалось собрать 16 540 долларов.
В Citizen Brick заверили, что 100% продажи этих товаров пойдет благотворительной организации Direct Relief на помощь ей в доставке медицинских товаров для украинцев. В настоящее время эта организация сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины.