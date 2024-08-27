Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы — Finance.ua

Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы Сегодня 11:44

Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов. Он дал им две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, во время совещания он заслушал доклады по противодействию коллаборантам, относительно уголовных производств по поводу тех, кто оправдывает агрессию россии и служит войне против Украины.

«Отдельно рассмотрели вопрос о границе, фактах незаконного пересечения — докладывали Клименко, Малюк, Сухачев. Относительно антикоррупционной программы и состояния всех мероприятий докладывали руководители НАПК, НАБУ и САП. Через две недели должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов — все они абсолютно понятны», — рассказал Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 25 августа, народному депутату Украины Артему Дмитруку объявили подозрение за нападения на правоохранителя и военного. Как сообщали СМИ, к тому времени Дмитрук уже успел бежать за границу в Молдову. Позже ГБР подтвердило эту информацию, а Офис генпрокурора возбудил дело.

Позже стало известно, что 26 августа при участии руководителей правоохранительных и силовых органов состоится совещание по поводу предателей, сбежавших из Украины.

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