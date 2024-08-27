Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы

173
Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы
Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы
Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов. Он дал им две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы.
Об этом он заявил во время вечернего обращения.
По словам Зеленского, во время совещания он заслушал доклады по противодействию коллаборантам, относительно уголовных производств по поводу тех, кто оправдывает агрессию россии и служит войне против Украины.
«Отдельно рассмотрели вопрос о границе, фактах незаконного пересечения — докладывали Клименко, Малюк, Сухачев. Относительно антикоррупционной программы и состояния всех мероприятий докладывали руководители НАПК, НАБУ и САП. Через две недели должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов — все они абсолютно понятны», — рассказал Зеленский.
Напомним, в воскресенье, 25 августа, народному депутату Украины Артему Дмитруку объявили подозрение за нападения на правоохранителя и военного. Как сообщали СМИ, к тому времени Дмитрук уже успел бежать за границу в Молдову. Позже ГБР подтвердило эту информацию, а Офис генпрокурора возбудил дело.
Позже стало известно, что 26 августа при участии руководителей правоохранительных и силовых органов состоится совещание по поводу предателей, сбежавших из Украины.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.