Зеленский анонсировал еще одно соглашение с США: о чем оно будет — Finance.ua

Зеленский анонсировал еще одно соглашение с США: о чем оно будет Сегодня 17:10

Зеленский анонсировал еще одно соглашение с США: о чем оно будет

Украина после соглашения о редкоземельных металлах планирует подписать с США еще одно соглашение. Оно будет касаться инвестиционного фонда.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге.

«Следующее соглашение будет более серьезным и сложным — следующее соглашение о фонде, и там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и т. д. Следующее соглашение будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины, я не знаю о Конгрессе США», — рассказал президент.

При этом, по его словам, соглашение о редкоземельных металлах, которое планируют заключить Украина и США, предусматривает возмещение 50% доходов. Также Украина должна разобраться с лицензиями и провести аудит.

«50% (доходов Украины от продажи редкоземельных ресурсов. — Ред.) идет в фонд. Следующие соглашения будут говорить, как может работать партнерство», — уточнил он.

Соглашение о редкоземах

Напомним, Украина и США сейчас договариваются о заключении соглашения о редкоземельных металлах.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что такое соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда, в котором управленческие и экономические права будут иметь США.

По предварительным данным, Украина должна будет вносить в такой фонд 50% прибыли от продажи редкоземельных ресурсов, нефти и газа.

Вчера, 25 февраля, стало известно, что Украина и США согласовали детали такого соглашения.

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