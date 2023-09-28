Зеленое восстановление Украины: как это будет происходить и где брать финансирование — Finance.ua

Зеленое восстановление Украины: как это будет происходить и где брать финансирование Сегодня 13:36 — Энергетика

Зеленое восстановление Украины: как это будет происходить и где брать финансирование

Зеленая стратегия Украины — это стратегия развития страны, в основе которой положены принципы постоянства с учетом требований европейской и евроатлантической интеграции, международного партнерства, а также нынешних вызовов. Во время Международного форума устойчивого развития 2023 (ISF2023), состоявшегося 20 и 21 сентября 2023 года, в Киеве и Гааге, эксперты рассказали, что нужно для зеленого восстановления страны и где на это брать средства.

Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины, отметила необходимость изменений в социальной сфере.

«Успешность государства на этом пути зависит от уменьшения количества льгот и социальных категорий. Поскольку социальная политика — это не о выплатах, это об обеспечении общества услугами, чего не хватает сейчас в Украине. Благодаря новым инструментам и механизмам министерство стремится развить рынок услуг для разных категорий потребителей, вводя цифровизацию сервисов и развивая инклюзивность», — заявила министр.

Эмиль де Севрен Жаке, глава Нидерландско-украинской торговой палаты, говорит, что в Украине малый и средний бизнес формируют основу экономики. Их эффективная деятельность будет прямо влиять на восстановление государства. В то же время важно найти баланс между финансовой добродетелью и стимулированием инвестиций в устойчивое развитие, а также усилить сотрудничество между европейским и украинским бизнесом. Нужно обеспечить доступ Украины к капиталу, это вызов, но инвестирование в украинскую экономику будет иметь долгосрочные результаты и поможет построить устойчивое и успешное будущее.

Что касается перспектив и проектов восстановления Украины, стало известно, что Министерство восстановления разработало план приоритизации восстановления инфраструктуры.

Где на это возьмут деньги?

Екатерина Рожкова, первая заместитель Главы Национального банка Украины, отметила, что восстановление Украины уже сейчас должно происходить в соответствии с ESG-стандартами, ведь это значительно сэкономит ресурсы в будущем.

ESG — аббревиатура от environmental, social, governance (окружающая среда, общество, управление. Это подход, при котором при принятии решений учитывается структура корпоративного управления компаний с оценкой влияния ее деятельности на экологию и общество).

«Финансовая политика должна постоянно обновляться в соответствии с национальными изменениями и международными вызовами. В то время как банковский сектор является посредником в распределении финансовых ресурсов, в утверждении бизнес-проектов особое внимание уделяется соблюдению нефинансовых стандартов. Мир готов предоставлять средства тем компаниям, которые ментально готовы отвечать экологическим, социальным и управленческим принципам, что в свою очередь открывает много возможностей», — подчеркнула Рожкова.

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«Поскольку эти стандарты — критически важный элемент международной деятельности, банки и финансовые институции инвестируют только в ответственные компании. В конце концов, это необходимо для функционирования устойчивости международного бизнеса. Компании должны защищать окружающую среду и сотрудников, а государство должно защищать устойчивость бизнеса, это взаимосвязанная система», — говорит Каролина Брайт, региональный советник IFC по ESG в Европе, Латинской Америке, Центральном и Ближнем Востоке и Пакистане.

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