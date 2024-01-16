Зеленая трансформация энергосектора: Минэнерго и Программа развития ООН в Украине начинают новую программу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленая трансформация энергосектора: Минэнерго и Программа развития ООН в Украине начинают новую программу

Энергетика
25
Зеленая трансформация энергосектора: Минэнерго и Программа развития ООН в Украине начинают новую программу
Зеленая трансформация энергосектора: Минэнерго и Программа развития ООН в Украине начинают новую программу
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с руководством Программы развития ООН (UNDP), в ходе которой партнеры представили новую Программу сотрудничества «Build back greener». Она направлена ​​на восстановление украинского децентрализованного энергосектора и ускорение «зеленого» перехода.
Во встрече приняли участие заместитель регионального директора Бюро ПРООН в странах Европы и Центральной Азии Ник Рене Хартманн, постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье и заместитель постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис, а также заместители министра энергетики Украины Ярослав Демченков и Светлана Гринчук.
Глава Минэнерго поблагодарил ПРООН за помощь украинскому энергосектору и участие организации в проектах, позволяющих усиливать устойчивость энергосистемы.
«Мы очень ценим сотрудничество с ПРООН. Ее эффективность подтверждают реализованные проекты — уже установлены высоковольтные трансформаторы, а также переданы газовые турбины от наших японских партнеров. Это важные составляющие усиления нашей энергетической безопасности и устойчивости энергосистемы», — подчеркнул Герман Галущенко.
Новая программа сотрудничества предусматривает кратко- и долгосрочные проекты зеленой трансформации энергетического сектора. А именно реконструкцию подстанций высокого и среднего напряжения, укрепление устойчивости критической муниципальной инфраструктуры за счет децентрализации генерации, децентрализованной модели производства «зеленой» энергии, повышения энергоэффективности в общественных зданиях.
Министр подчеркнул, что наращивание мощностей распределенной генерации играет важную роль в подготовке к следующей зиме.
Также во время встречи обсуждались направления сотрудничества по увеличению доли возобновляемых источников энергии.
Герман Галущенко отметил, что соответствующие цели — неотъемлемые составляющие Энергетической стратегии Украины, отвечающей общеевропейскому Зеленому курсу и глобальным климатическим целям.
Глава Минэнерго также акцентировал внимание на перспективах внедрения и развития «умных» сетей и микросетей в Украине и привлечении потенциальных инвесторов для реализации соответствующих проектов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.