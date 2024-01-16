Зеленая трансформация энергосектора: Минэнерго и Программа развития ООН в Украине начинают новую программу — Finance.ua

Зеленая трансформация энергосектора: Минэнерго и Программа развития ООН в Украине начинают новую программу Сегодня 11:45 — Энергетика

Зеленая трансформация энергосектора: Минэнерго и Программа развития ООН в Украине начинают новую программу

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с руководством Программы развития ООН (UNDP), в ходе которой партнеры представили новую Программу сотрудничества «Build back greener». Она направлена ​​на восстановление украинского децентрализованного энергосектора и ускорение «зеленого» перехода.

Во встрече приняли участие заместитель регионального директора Бюро ПРООН в странах Европы и Центральной Азии Ник Рене Хартманн, постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье и заместитель постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис, а также заместители министра энергетики Украины Ярослав Демченков и Светлана Гринчук.

Глава Минэнерго поблагодарил ПРООН за помощь украинскому энергосектору и участие организации в проектах, позволяющих усиливать устойчивость энергосистемы.

«Мы очень ценим сотрудничество с ПРООН. Ее эффективность подтверждают реализованные проекты — уже установлены высоковольтные трансформаторы, а также переданы газовые турбины от наших японских партнеров. Это важные составляющие усиления нашей энергетической безопасности и устойчивости энергосистемы», — подчеркнул Герман Галущенко.

Новая программа сотрудничества предусматривает кратко- и долгосрочные проекты зеленой трансформации энергетического сектора. А именно реконструкцию подстанций высокого и среднего напряжения, укрепление устойчивости критической муниципальной инфраструктуры за счет децентрализации генерации, децентрализованной модели производства «зеленой» энергии, повышения энергоэффективности в общественных зданиях.

Министр подчеркнул, что наращивание мощностей распределенной генерации играет важную роль в подготовке к следующей зиме.

Также во время встречи обсуждались направления сотрудничества по увеличению доли возобновляемых источников энергии.

Герман Галущенко отметил, что соответствующие цели — неотъемлемые составляющие Энергетической стратегии Украины, отвечающей общеевропейскому Зеленому курсу и глобальным климатическим целям.

Глава Минэнерго также акцентировал внимание на перспективах внедрения и развития «умных» сетей и микросетей в Украине и привлечении потенциальных инвесторов для реализации соответствующих проектов.

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