«Зеленая» энергетика помогла снизить количество отключений света в Одессе — облэнерго — Finance.ua
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«Зеленая» энергетика помогла снизить количество отключений света в Одессе — облэнерго

Энергетика
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Одесса смогла получить дополнительную электроэнергию благодаря обилию солнечных и ветровых электростанций в области.
Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.
«В Одесской области очень много солнечных электростанций. Есть ветровые электростанции, и именно эти объекты генерации помогают нам получать дополнительные мегаватт/часы, которые распределяются между клиентами в этом нашем одесском энергоузле», — сказал он.
Григорьев отметил, что именно в Одессе и Одесском районе ветровая генерация позволяет получать дополнительную электроэнергию при сетевых ограничениях.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блэкаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.
По материалам:
УНІАН
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