Здания, авто и машиноместа: самые успешные аукционы 2025 года

В течение 2025 года через систему «Прозорро.Продажи» состоялось 104 результативных аукциона по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Общая сумма завершенных сделок составила около 1,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Вырученные средства направляют на расчеты с кредиторами банков, которые находятся в процессе ликвидации и под управлением Фонда гарантирования вкладов.

Какие банки реализовали больше всего активов

Всего в 2025 году через «Прозорро.Продажи» были успешно реализованы активы 10 ликвидируемых банков. Лидерами по сумме завершенных сделок стали:

АО «МР БАНК» — почти 1,1 млрд грн;

АО «Финансы и кредит» — 243,7 млн ​​грн;

АО «Коминвестбанк» — 78,1 млн грн.

Самым результативным месяцем года стал апрель, когда сумма продажи активов достигла 931 млн грн.

По количеству результативных аукционов наибольшую долю составляли:

недвижимое имущество, земельные участки и основные средства — 63%;

права требования по кредитам физических лиц — 15%;

права требования по кредитам юридических лиц — 13%.

Другие активы сформировали остальную часть результативных торгов.

Самые успешные аукционы года

Среди самых результативных лотов 2025 года:

Здание банка площадью 196,5 кв. м в Закарпатской области, принадлежавшее АО «Коминвестбанк». В торгах было пять участников. Стартовая цена составила почти 4,7 млн ​​грн, а финальная — 8 млн грн, что на 71% больше.

Машиноместо в Харькове, находившееся на балансе АО «Мегабанк». Участие в торгах приняли трое участников. Цена выросла со 117,6 тыс. грн. до 240 тыс. грн.

Автомобиль ПАО «Проминвестбанк», бывшей «дочки» российского банка. На аукцион зарегистрировались 10 участников, в результате чего цена увеличилась с 261,9 тыс. грн до 492 тыс. грн.

