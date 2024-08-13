Заявка на транзит российского газа по Украине во вторник увеличилась на 7% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Заявка на транзит российского газа по Украине во вторник увеличилась на 7%

Энергетика
32
По состоянию на вторник, 13 августа, заявка на транзит российского газа через территорию Украины увеличилась на 7% по сравнению с номинацией на 12 августа.
Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».
Отмечается, что объемы транспортировки российского газа через газоизмерительную станцию ​​(ГИС) «Суджа» выросли на 7%. По данным на 13 августа, объем подтвержденной номинации через ГИС составляет 42,4 млн куб. м против 39,6 млн куб. днем ранее.
Добавляется, что ГИС «Суджа» остается единственным путем для поставки российского газа в Европу через территорию Украины.
По словам экс-главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, «Газпром» продолжает подавать газ, поскольку ему очень важно сохранить украинский транзит в Европу, на котором он зарабатывает $5 млрд в год.
По его мнению, «Газпром» может объявить форс-мажор, когда будет физическое повреждение оборудования на ГИС, что не позволит продолжить измерять объемы газа, но не исключил принятия такого решения российской стороной и раньше.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.