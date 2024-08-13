Заявка на транзит российского газа по Украине во вторник увеличилась на 7% — Finance.ua

Заявка на транзит российского газа по Украине во вторник увеличилась на 7% Сегодня 10:44 — Энергетика

По состоянию на вторник, 13 августа, заявка на транзит российского газа через территорию Украины увеличилась на 7% по сравнению с номинацией на 12 августа.

Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

Отмечается, что объемы транспортировки российского газа через газоизмерительную станцию ​​(ГИС) «Суджа» выросли на 7%. По данным на 13 августа, объем подтвержденной номинации через ГИС составляет 42,4 млн куб. м против 39,6 млн куб. днем ранее.

Добавляется, что ГИС «Суджа» остается единственным путем для поставки российского газа в Европу через территорию Украины.

По словам экс-главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, «Газпром» продолжает подавать газ, поскольку ему очень важно сохранить украинский транзит в Европу, на котором он зарабатывает $5 млрд в год.

По его мнению, «Газпром» может объявить форс-мажор, когда будет физическое повреждение оборудования на ГИС, что не позволит продолжить измерять объемы газа, но не исключил принятия такого решения российской стороной и раньше.

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