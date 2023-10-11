Завод в Харьковской области продают за 3 млн евро — Finance.ua

Завод в Харьковской области продают за 3 млн евро Сегодня 18:31 — Фондовый рынок

Завод в Харьковской области продают за 3 млн евро

Незавершенный проект малотоннажной глубокой переработки сельскохозяйственного сырья для производства сухого лецитина BIOLEX в Харьковской области выставили на продажу.

Проект рассчитан на переработку 5 т фосфатидного концентрата в сутки (1500 т фосфатидного концентрата в год с получением 1000 т сухого лецитина и 450 т экстракционного масла), информирует InVenture

Технологический процесс предполагает прием, хранение фосфатидного концентрата, его очистку, экстракцию фосфатидов органическим растворителем, сушку порошка от влаги и растворителя, регенерацию растворителя, расфасовку готовой продукции, — говорится в сообщении.

Приостановивший финансирование проекта иностранный инвестор уже вложил в него €3,3 млн (80% от общей стоимости проекта), дополнительные необходимые инвестиции в запуск производства составляют €0,8 млн. Срок окупаемости инвестиций — до 2 лет. Экономические расчеты предоставляются по запросу.

Цена продажи — €3 млн.

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