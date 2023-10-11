Завод в Харьковской области продают за 3 млн евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Завод в Харьковской области продают за 3 млн евро

Фондовый рынок
73
Завод в Харьковской области продают за 3 млн евро
Завод в Харьковской области продают за 3 млн евро
Незавершенный проект малотоннажной глубокой переработки сельскохозяйственного сырья для производства сухого лецитина BIOLEX в Харьковской области выставили на продажу.
Проект рассчитан на переработку 5 т фосфатидного концентрата в сутки (1500 т фосфатидного концентрата в год с получением 1000 т сухого лецитина и 450 т экстракционного масла), информирует InVenture.
Технологический процесс предполагает прием, хранение фосфатидного концентрата, его очистку, экстракцию фосфатидов органическим растворителем, сушку порошка от влаги и растворителя, регенерацию растворителя, расфасовку готовой продукции, — говорится в сообщении.
Приостановивший финансирование проекта иностранный инвестор уже вложил в него €3,3 млн (80% от общей стоимости проекта), дополнительные необходимые инвестиции в запуск производства составляют €0,8 млн. Срок окупаемости инвестиций — до 2 лет. Экономические расчеты предоставляются по запросу.
Цена продажи — €3 млн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.