Завладение 8 кг золота: экс-прокурору не изменили меру пресечения — Finance.ua
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Завладение 8 кг золота: экс-прокурору не изменили меру пресечения

Криминал
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Завладение 8 кг золота: экс-прокурору не изменили меру пресечения
Завладение 8 кг золота: экс-прокурору не изменили меру пресечения
Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения в размере 2,8 млн грн залога, примененную к бывшему прокурору местной прокуратуры Киева № 1, адвокату Константину Юсубову, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в завладении более 8 кг золота.
Такое решение 12 февраля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».
Как известно, Апелляционная палата ВАКС арестовала Юсубова с альтернативой 2,8 млн грн залога. Эти средства внесли и его выпустили из-под стражи под обязательства, действие которых уже закончилось. Защитник обвиняемого подал ходатайство об изменении меры пресечения.
«Отказать в удовлетворении ходатайства защитника об изменении меры пресечения, примененной к обвиняемому (Юсубову — ред.) в уголовном производстве. Отказать в удовлетворении заявления залогодателя о возврате залога, внесенного за обвиняемого», — говорится в решении.
Напомним, в ноябре 2022 года в ВАКС началось рассмотрение дела экс-прокурора Константина Юсубова. По версии обвинения, в конце 2019 — начале 2020 года он на основании приказа о командировке осуществлял полномочия в уголовном производстве в составе группы прокуроров Генеральной прокуратуры Украины. Пользуясь полномочиями прокурора по делу, лицо решило завладеть имуществом, которое было предварительно изъято им в ходе обыска.
С целью создания видимости законности своих действий прокурор подделал процессуальные документы в уголовном производстве касательно происхождения имущества, и в дальнейшем, имея к нему доступ, незаконно завладел золотом весом более 8 кг и стоимостью более 11 млн грн. По данным следствия, обыск производился в сейфе уже умершего человека.
В декабре 2022 года дело было закрыто, однако Апелляционная палата это решение отменила.
По материалам:
Слово і Діло
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