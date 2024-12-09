Заведения образования хотят освободить от обязанности подавать списки призывников в ТЦК — Finance.ua

Заведения образования хотят освободить от обязанности подавать списки призывников в ТЦК Сегодня 20:30 — Казна и Политика

Заведения образования хотят освободить от обязанности подавать списки призывников в ТЦК

Кабмин Украины предлагает отменить обязанность учебных заведений ежегодно подавать в ТЦК списки учеников и студентов, подлежащих взятию на военный учет призывников. Соответствующие изменения в законопроект согласовали нардепы в первом чтении.

Об этом свидетельствует законопроект

В настоящее время информация учебных заведений о вышеупомянутых учениках и студентах помогает упорядочивать данные о численности лиц такого возраста, уточняет Osvita.ua.

В случае принятия законопроекта в целом ответственность за предоставление сведений о себе переведут на призывника. Ему предоставят возможность встать на учет дистанционно через систему Резерв+ или прийти лично в ТЦК.

В случае отсутствия электронной или личной идентификации парень должен будет по достижении 18 лет явиться в ТЦК и уплатить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Телеканал 24 По материалам:

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