Заведения образования хотят освободить от обязанности подавать списки призывников в ТЦК — Finance.ua
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Заведения образования хотят освободить от обязанности подавать списки призывников в ТЦК

Казна и Политика
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Заведения образования хотят освободить от обязанности подавать списки призывников в ТЦК
Заведения образования хотят освободить от обязанности подавать списки призывников в ТЦК
Кабмин Украины предлагает отменить обязанность учебных заведений ежегодно подавать в ТЦК списки учеников и студентов, подлежащих взятию на военный учет призывников. Соответствующие изменения в законопроект согласовали нардепы в первом чтении.
Об этом свидетельствует законопроект.
В настоящее время информация учебных заведений о вышеупомянутых учениках и студентах помогает упорядочивать данные о численности лиц такого возраста, уточняет Osvita.ua.
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В случае принятия законопроекта в целом ответственность за предоставление сведений о себе переведут на призывника. Ему предоставят возможность встать на учет дистанционно через систему Резерв+ или прийти лично в ТЦК.
В случае отсутствия электронной или личной идентификации парень должен будет по достижении 18 лет явиться в ТЦК и уплатить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.
По материалам:
Телеканал 24
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