Защищенным категориям украинцев запретят отключать электроэнергию за долги — Finance.ua

Защищенным категориям украинцев запретят отключать электроэнергию за долги Сегодня 11:03 — Энергетика

Защищенным категориям украинцев запретят отключать электроэнергию за долги

Минсоцполитики подготовило проект Порядка применения специальных дополнительных мер защиты для категорий уязвимых потребителей электрической энергии. Выключать свет за долги зимой будет запрещено.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

К категориям уязвимых потребителей относятся следующие бытовые потребители электрической энергии:

получатели жилищных субсидий;

лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий;

лица, содержащие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий;

многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий;

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приемные семьи, на попечении которых трое и более детей и которые не являются получателями жилищных субсидий;

бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, запитанного от электрических сетей, что подтверждается сведениями и/или документами, и которые не являются получателями жилищных субсидий.

О каких именно потребителях идет речь

Специальные дополнительные меры защиты потребителей, отнесенных к категории уязвимых:

обязанность поставщика универсальных услуг предложить заключение договора о реструктуризации задолженности (при наличии) по оплате за потребленную электрическую энергию по определенному графику погашения задолженности, ежемесячный платеж в котором не будет превышать 20% прожиточного минимума, установленного на 1 января года, в котором заключается договор; запрет инициировать отключение электроустановки уязвимого потребителя, связанное с неуплатой/оплатой не в полном объеме за потребленную электрическую энергию в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года; обязанность операторов систем распределения информировать потребителей, на территории деятельности которых запланированы перерывы в электроснабжении, о плановых перерывах в электроснабжении в порядке, определенном Кодексом систем распределения; обязанность операторов систем распределения обеспечивать бесплатный ремонт/восстановление внутренних электрических сетей в жилом помещении потребителя, находящихся в аварийном состоянии; освобождение потребителей от начисления штрафных санкций, неустоек (пени) из-за несвоевременной оплаты за потребленную электроэнергию на период действия договора о реструктуризации задолженности; освобождение потребителя от обязанности возмещения затрат на восстановление/прекращение поставки электрической энергии на объект потребителя; первоочередное предоставление услуг по возобновлению поставок электрической энергии на объект потребителя в случае аварийных отключений электрической энергии; предоставление уязвимым потребителям права на первоочередное обслуживание в центрах обслуживания; удовлетворение специальных нужд потребителей в получении информации и коммуникации с поставщиками универсальных услуг (введение особых форматов счетов, личные визиты к потребителю, использование электронных сервисов, мессенджеров и т. п. ).

Справка Finance.ua:

на днях Кабинет Министров Украины принял решение по обеспечению неизменности тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне;

напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч;



также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.



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