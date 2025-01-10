Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего и меньше всего — свежий обзор Минэкономики Сегодня 15:00 — Личные финансы

Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего и меньше всего — свежий обзор Минэкономики, freepik

Несмотря на подавленную экономическую активность предприятий в условиях военного положения, в 2022—2024 годах наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных. За январь-ноябрь 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года количество людей со статусом безработных сократилось почти на 100 тысяч.

Об этом свидетельствует Мониторинг основных событий в экономике Украины.

Отмечается, что, начиная с 2023 года, наблюдалось восстановление количества застрахованных лиц (наемных работников) по сравнению с соответствующими периодами 2022 года. Но в сентябре 2024 года их количество на 42 тыс. лиц было меньше показателей сентября 2023 года, что связано, в частности, с мобилизацией работников.

Инфографика: Минэкономики

Инфографика: Минэкономики

Тенденция повышения заработной платы продолжается

Так, по последним данным Государственной службы статистики, за 9 месяцев 2024 года среднемесячная заработная плата штатных работников составила 20 592 грн (на 22,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года), в ІІІ квартале 2024 года — 21 946 грн (рост на 22,3% соответственно). Судя по данным сайта Work.ua, эта тенденция продолжается.

Инфографика: Минэкономики

Наивысшими темпами за 9 месяцев 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года росли зарплаты по таким ВЭД:

«Информация и телекоммуникации» (на 37,7%);

«Строительство» (на 35,8%);

«Предоставление других видов услуг» (на 30,7%).

Для сравнения — за 9 месяцев 2021 года наивысшие темпы роста наблюдались в ВЭД:

«Временное размещение и организация питания» (на 43,5%);

«Здравоохранение и оказание социальной помощи» (на 40,9%);

«Искусство, спорт, развлечения и отдых» (на 34,8%).

У кого самая высокая зарплата

Минэкономики приводит данные Госстата, согласно которым самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она за год выросла с 30 867 грн в месяц до 50 752 грн.

На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». В этой категории среднемесячные зарплаты выросли с 33 360 грн до 40 194 грн.

Далее следует «Профессиональная, научная и техническая деятельность», где зарплаты выросли с 22 608 грн. до 28 167 грн.

Самая низкая зарплата

Меньше всего платят работникам в категории «Временное размещение» — рост с 11 886 грн до 15 518 грн.

В категории «Искусство» среднемесячная зарплата выросла с 12 969 грн до 15 172 грн.

В сфере «Образование» зарплата выросла с 12 082 грн до 13 970 грн.

Инфографика: Минэкономики

Основные факторы влияния на уровень оплаты труда:

стимулирующие — рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных Сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров;

сдерживающие — значительная затратность производства из-за существенных перманентных разрушений фондов, энергетической инфраструктуры, дорогостоящей логистики.

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