Зарплаты в медицине растут: какие зарплаты предлагают медикам — Finance.ua

Зарплаты в медицине растут: какие зарплаты предлагают медикам Сегодня 17:24 — Личные финансы

Зарплаты в медицине растут: какие зарплаты предлагают медикам

Средняя заработная плата в категории «Медицина, фармацевтика» составляет 17 500 грн, как и на рынке труда в целом. С начала полномасштабной войны средняя зарплата в категории выросла на 14% (с 15 000 до 17 500 грн).

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

Самые высокие доходы у специалистов в Херсонской (23 375 грн), Киевской и Кировоградской (20 000 грн), Черкасской и Донецкой областях (18 000 грн). А вот самую маленькую зарплату медикам предлагают в Тернопольской области (13 500 грн).

Самый высокий заработок в вакансиях из категории «Медицина, фармацевтика» на Work.ua сейчас предлагают таким специалистам (кроме руководящих должностей):

41 250 грн — эндодонтист;

35 000 грн — химик-технолог;

27 500 грн — менеджер по продажам;

25 000 грн — зубной техник, медицинский представитель, хирург;

23 500 грн — психиатр;

22 500 грн — биолог, врач общей практики, врач УЗИ, подолог;

22 000 грн — специалист по лазерной эпиляции;

21 500 грн — заведующий аптекой;

20 000 грн — анестезиолог, ветеринарный врач, гинеколог, гирудотерапевт, кардиолог, массажист, офтальмохирург, педиатр, семейный врач.

А вот самые низкие зарплаты у уборщиков (8150 грн), санитаров (8250), ассистентов ветеринарного врача (11 000).

Должности, в которых больше всего выросли зарплаты с января 2022 года по август 2023 года:

на 67% (с 12 000 до 20 000) — офтальмохирург;

на 67% (с 15 000 до 25 000) — хирург;

на 60% (с 12 520 до 20 000) — химик;

на 58% (с 12 500 до 19 750) — реабилитолог;

на 50% (с 10 000 до 15 000) — психолог;

на 38% (с 14 500 до 20 000) — анестезиолог;

на 33% (с 15 000 до 20 000) — ветеринарный врач;

на 33% (с 15 000 до 20 000) — массажист;

на 29% (с 14 000 до 18 000) — провизор;

на 26% (с 17 000 до 21 500) — заведующий аптекой;

на 25% (с 14 500 до 18 150) — врач-координатор;

на 24% (с 12 500 до 15 500) — лаборант;

на 23% (с 11 000 до 13 500) — логопед.

В августе в категории «Медицина, фармацевтика» активно искали работу на Work.ua более 13 000 специалистов. В среднем ежемесячно появляется от 3000 до 4000 новых резюме от медиков. Например, в августе больше всего прибыло кандидатов на должности: медицинская сестра, психолог, провизор, специалист по лазерной эпиляции, массажист.

Больше всего соискателей, а именно 83% - женщины. Соответственно, 17% резюме разместили мужчины.

Более трети всех соискателей (36%) — это специалисты с опытом работы 5 лет и старше. Также многие кандидаты (29%) не имеют опыта. У 7% соискателей опыт работы менее 1 года, у 9% — от 1 до 2 лет. Еще 19% специалистов имеют опыт от 2 до 5 лет.

Инфографика: Work.ua

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