Зарплаты в медицине растут: какие зарплаты предлагают медикам — Finance.ua
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Зарплаты в медицине растут: какие зарплаты предлагают медикам

Личные финансы
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Зарплаты в медицине растут: какие зарплаты предлагают медикам
Зарплаты в медицине растут: какие зарплаты предлагают медикам
Средняя заработная плата в категории «Медицина, фармацевтика» составляет 17 500 грн, как и на рынке труда в целом. С начала полномасштабной войны средняя зарплата в категории выросла на 14% (с 15 000 до 17 500 грн).
Об этом свидетельствуют данные Work.ua.
Самые высокие доходы у специалистов в Херсонской (23 375 грн), Киевской и Кировоградской (20 000 грн), Черкасской и Донецкой областях (18 000 грн). А вот самую маленькую зарплату медикам предлагают в Тернопольской области (13 500 грн).
Самый высокий заработок в вакансиях из категории «Медицина, фармацевтика» на Work.ua сейчас предлагают таким специалистам (кроме руководящих должностей):
  • 41 250 грн — эндодонтист;
  • 35 000 грн — химик-технолог;
  • 27 500 грн — менеджер по продажам;
  • 25 000 грн — зубной техник, медицинский представитель, хирург;
  • 23 500 грн — психиатр;
  • 22 500 грн — биолог, врач общей практики, врач УЗИ, подолог;
  • 22 000 грн — специалист по лазерной эпиляции;
  • 21 500 грн — заведующий аптекой;
  • 20 000 грн — анестезиолог, ветеринарный врач, гинеколог, гирудотерапевт, кардиолог, массажист, офтальмохирург, педиатр, семейный врач.
А вот самые низкие зарплаты у уборщиков (8150 грн), санитаров (8250), ассистентов ветеринарного врача (11 000).
Должности, в которых больше всего выросли зарплаты с января 2022 года по август 2023 года:
  • на 67% (с 12 000 до 20 000) — офтальмохирург;
  • на 67% (с 15 000 до 25 000) — хирург;
  • на 60% (с 12 520 до 20 000) — химик;
  • на 58% (с 12 500 до 19 750) — реабилитолог;
  • на 50% (с 10 000 до 15 000) — психолог;
  • на 38% (с 14 500 до 20 000) — анестезиолог;
  • на 33% (с 15 000 до 20 000) — ветеринарный врач;
  • на 33% (с 15 000 до 20 000) — массажист;
  • на 29% (с 14 000 до 18 000) — провизор;
  • на 26% (с 17 000 до 21 500) — заведующий аптекой;
  • на 25% (с 14 500 до 18 150) — врач-координатор;
  • на 24% (с 12 500 до 15 500) — лаборант;
  • на 23% (с 11 000 до 13 500) — логопед.
В августе в категории «Медицина, фармацевтика» активно искали работу на Work.ua более 13 000 специалистов. В среднем ежемесячно появляется от 3000 до 4000 новых резюме от медиков. Например, в августе больше всего прибыло кандидатов на должности: медицинская сестра, психолог, провизор, специалист по лазерной эпиляции, массажист.
Больше всего соискателей, а именно 83% - женщины. Соответственно, 17% резюме разместили мужчины.
Более трети всех соискателей (36%) — это специалисты с опытом работы 5 лет и старше. Также многие кандидаты (29%) не имеют опыта. У 7% соискателей опыт работы менее 1 года, у 9% — от 1 до 2 лет. Еще 19% специалистов имеют опыт от 2 до 5 лет.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
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По материалам:
Finance.ua
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