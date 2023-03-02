Зарплаты в IT-вакансиях в феврале снизились, но у некоторых выросли на $1 тыс. (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты в IT-вакансиях в феврале снизились, но у некоторых выросли на $1 тыс. (инфографика) Сегодня 09:01 — Личные финансы

Зарплаты в IT-вакансиях в феврале снизились, но у некоторых выросли на $1 тыс. (инфографика)

Зарплаты в IT-вакансиях в феврале уменьшились и составили $2 тыс. в нижнем пределе и $3,5 тыс. в верхнем пределе.

Об этом стало известно из статистических данных, размещенных анонимным сервисом по поиску работы Djinni.

График: Djinni

Динамика по специализациям

Не изменились зарплаты за месяц в .Net, C++, Java, Node.js, Python.

На $500 впали в Android, Data Analyst, Data Science, Design, Golang, QA Automation.

На $500 выросли в DevOPS. Существенно выросли у Flutter — на $1 тыс. по верхнему и нижнему пределу.

.Net — $2 тыс. в нижнем пределе и $3,5 тыс. в верхнем пределе в январе. В феврале — аналогично.

Android — $2,5 тыс. и $4 тыс. соответственно в январе. В феврале — $500 по нижнему пределу.

C++ — с ноября — без изменений. $3 тыс. в нижнему пределу и $5 тыс. в верхнем пределе.

Data Analyst — $1,5 тыс.-$3,5 тыс. в январе и $1,5 тыс.-$3 тыс. в феврале.

Data Science — $3 тыс.-$5,5 тыс. в январе и $3 тыс.-$5 тыс. в феврале.

Design — $1 тыс.-$2,5 тыс. в январе и $1 тыс.-$2 тыс. в феврале.

DevOPS — $3 тыс.-$6 тыс. в январе и $3,5 тыс.-$6 тыс. в феврале.

Flutter — $1,5 тыс.-$3,5 тыс. в январе и $2,5 тыс.-$4,5 тыс. в феврале.

Golang — $4 тыс.-$6 тыс. в январе и $3,5 тыс.-$6 тыс. в феврале.

Java — $3,5 тыс.-$5,5 тыс. в январе и в феврале.

Javascript — $2,4 тыс.-$4 тыс. и $2,6 тыс.-$4,5 тыс. в феврале.

Node.js — без изменений, $3 тыс.-$5 тыс.

PHP — $2 тыс.-$4 тыс. в январе и $2 тыс.-$3,5 тыс. в феврале.

Python — без изменений, $3 тыс.-$5 тыс.

QA — $1 тыс.-$2,3 тыс. в январе и $1 тыс.-$2 тыс. в феврале.

QA Automotion — $2,5 тыс.-$4,5 тыс. в январе и $2,5 тыс.-$4 тыс. в феврале.

Ruby — $4 тыс.-$6 тыс. в январе и $3,8 тыс.-$5,5 тыс. в феврале.

Самым же стабильным остается C++. С августа там зарплаты не растут и не падают. За мелким исключением октября, когда нижний предел зарплат временно упал на $500.

С динамикой по другим направлениям можно ознакомиться по ссылке.

Новые рабочие места

Ситуация несколько усугубилась по сравнению с январем, но, тем не менее, лучше, чем в декабре.

График: Djinni

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