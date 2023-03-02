Зарплаты в IT-вакансиях в феврале снизились, но у некоторых выросли на $1 тыс. (инфографика) — Finance.ua
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Зарплаты в IT-вакансиях в феврале снизились, но у некоторых выросли на $1 тыс. (инфографика)

Личные финансы
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Зарплаты в IT-вакансиях в феврале снизились, но у некоторых выросли на $1 тыс. (инфографика)
Зарплаты в IT-вакансиях в феврале снизились, но у некоторых выросли на $1 тыс. (инфографика)
Зарплаты в IT-вакансиях в феврале уменьшились и составили $2 тыс. в нижнем пределе и $3,5 тыс. в верхнем пределе.
Об этом стало известно из статистических данных, размещенных анонимным сервисом по поиску работы Djinni.
График: Djinni
График: Djinni

Динамика по специализациям

Не изменились зарплаты за месяц в .Net, C++, Java, Node.js, Python.
На $500 впали в Android, Data Analyst, Data Science, Design, Golang, QA Automation.
На $500 выросли в DevOPS. Существенно выросли у Flutter — на $1 тыс. по верхнему и нижнему пределу.
  • .Net — $2 тыс. в нижнем пределе и $3,5 тыс. в верхнем пределе в январе. В феврале — аналогично.
  • Android — $2,5 тыс. и $4 тыс. соответственно в январе. В феврале — $500 по нижнему пределу.
  • C++ — с ноября — без изменений. $3 тыс. в нижнему пределу и $5 тыс. в верхнем пределе.
  • Data Analyst — $1,5 тыс.-$3,5 тыс. в январе и $1,5 тыс.-$3 тыс. в феврале.
  • Data Science — $3 тыс.-$5,5 тыс. в январе и $3 тыс.-$5 тыс. в феврале.
  • Design — $1 тыс.-$2,5 тыс. в январе и $1 тыс.-$2 тыс. в феврале.
  • DevOPS — $3 тыс.-$6 тыс. в январе и $3,5 тыс.-$6 тыс. в феврале.
  • Flutter — $1,5 тыс.-$3,5 тыс. в январе и $2,5 тыс.-$4,5 тыс. в феврале.
  • Golang — $4 тыс.-$6 тыс. в январе и $3,5 тыс.-$6 тыс. в феврале.
  • Java — $3,5 тыс.-$5,5 тыс. в январе и в феврале.
  • Javascript — $2,4 тыс.-$4 тыс. и $2,6 тыс.-$4,5 тыс. в феврале.
  • Node.js — без изменений, $3 тыс.-$5 тыс.
  • PHP — $2 тыс.-$4 тыс. в январе и $2 тыс.-$3,5 тыс. в феврале.
  • Python — без изменений, $3 тыс.-$5 тыс.
  • QA — $1 тыс.-$2,3 тыс. в январе и $1 тыс.-$2 тыс. в феврале.
  • QA Automotion — $2,5 тыс.-$4,5 тыс. в январе и $2,5 тыс.-$4 тыс. в феврале.
  • Ruby — $4 тыс.-$6 тыс. в январе и $3,8 тыс.-$5,5 тыс. в феврале.
Самым же стабильным остается C++. С августа там зарплаты не растут и не падают. За мелким исключением октября, когда нижний предел зарплат временно упал на $500.
С динамикой по другим направлениям можно ознакомиться по ссылке.

Новые рабочие места

Ситуация несколько усугубилась по сравнению с январем, но, тем не менее, лучше, чем в декабре.
График: Djinni
График: Djinni
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По материалам:
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