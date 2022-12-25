Зарплаты в еврозоне выросли на 2,1% — Finance.ua
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Зарплаты в еврозоне выросли на 2,1%

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Размер почасовой заработной платы в еврозоне в третьем квартале увеличился в среднем на 2,1% относительно аналогичного периода прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).
Хотя показатель повышается уже пятый квартал подряд, темпы подъема в июле-сентябре стали минимальными более чем за год (со второго квартала 2021 года). Аналитики в среднем ожидали увеличения на 4,1%. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале текущего года зарплаты повысились на 3,2%, а не на 4,1%, как было объявлено ранее.
Среди стран блока ускорение темпов роста зарплат в июле-сентябре было отмечено во Франции — на 4,4% после увеличения на 2,6% во втором квартале.
При этом в Германии они сократились на 1,5% после повышения на 3% в апреле-июне.
В Испании подъем зарплат замедлился до 2,5% с 2,9%, в Италии — до 1,8% с 2,9%.
По материалам:
fixygen
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