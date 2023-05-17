Зарплаты повысятся: как в Украине предлагают увеличивать минималку — Finance.ua

Зарплаты повысятся: как в Украине предлагают увеличивать минималку Сегодня 12:03 — Личные финансы

Зарплаты повысятся: как в Украине предлагают увеличивать минималку

Украинцам в 2023 году могут повысить минимальную зарплату — причем дважды. В итоге ожидается, что она составит почти 9000 гривен.

Это станет возможным в случае принятия народными депутатами соответствующего законопроекта (№ 8431). Сейчас он находится на стадии проработки в бюджетном комитете ВР.

Почему это нужно

Как пишут авторы законопроекта, в декабре 2022 года фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7539 грн. Минимальная заработная плата на декабрь 2022 года была утверждена Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» в сумме 6700 грн, что составило 88,9% к фактическому размеру прожиточного минимума для трудоспособных.

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А в среднем за 2023 год ожидается фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц 8962 грн. Минимальная заработная плата утверждена Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» на уровне декабря 2022 года без повышения в сумме 6700 грн, что составит всего 74,8% к ожидаемому фактическому размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц в среднем за 2023 год.

То есть в последние годы утвержден размер минимальной заработной платы ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме того, отмечают авторы, принятие этого законопроекта будет способствовать повышению уровня социальной защиты граждан Украины, у которых низкая заработная плата.

Когда будут повышать минималку

В настоящее время размер минимальной зарплаты в Украине составляет 6700 гривен. Согласно документу, в 2023 году можно повысить минималку в 2 этапа:

с 1 июля — до 8107 грн;

с 1 октября — до 8918 грн

Впрочем, по документу, в первую очередь планировалось трижды повышать украинцам минимальную зарплату. Первый этап должен был состояться 1 апреля — до 7370 гривен.

Помешало этому невынесение документа на голосование. Поэтому, вероятно, в будущем время и размеры прибавок могут быть изменены.

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