Зарплаты госслужащих продолжают расти — сколько платят
Сколько работников в госорганах и сколько им платят
- 108,6 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами),
- 23,1 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях,
- 34,1 тыс. человек — в органах судебной власти.
- в аппаратах центральных госорганов показатель достиг 60,7 тыс. грн (рост на 3,5 тыс. грн против прошлого года);
- на региональном уровне работники территориальных органов в среднем получают 36 тыс. грн (+2,6 тыс. грн),
- работники областных государственных (военных) администраций — 45,1 тыс. грн. Зарплаты в этой категории выросли на 10,3 тыс. грн относительно показателей апреля прошлого года.
В центральных госорганах самые высокие средние з.п.
- 102,1 тыс. грн — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);
- 92,1 тыс. грн — Антимонопольный комитет Украины;
- 90,3 тыс. грн — Аппарат Верховной Рады Украины;
- 90,3 тыс. грн — Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);
- 84,4 тыс. грн — Счетная палата;
- 79,5 тыс. грн — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК);
- 77,1 тыс. грн — Государственная таможенная служба Украины;
- 77,0 тыс. грн — Секретариат Кабинета Министров Украины;
- 76,3 тыс. грн — Государственное управление делами;
- 75,2 тыс. грн — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР);
- 73 тыс. грн — Министерство цифровой трансформации Украины;
- 69,3 тыс. грн — Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета;
- 68,8 тыс. грн — Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка;
- 68,1 тыс. грн — Государственная аудиторская служба Украины;
- 67,7 тыс. грн — Государственная служба экспортного контроля Украины;
- 66,9 тыс. грн — Центральная избирательная комиссия;
- 66,3 тыс. грн — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК);
- 66,1 тыс. грн — Министерство юстиции Украины;
- 65,7 тыс. грн — Министерство финансов Украины.
