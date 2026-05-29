Зарплаты госслужащих продолжают расти — сколько платят

Министерство финансов Украины обнародовало данные из «дашборда» по оплате труда в государственных органах за апрель 2026 года.
Свежая аналитика демонстрирует, что за год средний уровень денежного довольствия госслужащих вырос на 3,5 тыс. грн.
Мониторинг охватывает государственный сектор, за исключением сферы безопасности и обороны.

Сколько работников в госорганах и сколько им платят

Общая фактическая численность работников органов власти в апреле 2026 года составила 165,8 тыс. человек, что на 1,6 тыс. человек меньше, чем в апреле 2025 года. Из них:
  • 108,6 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами),
  • 23,1 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях,
  • 34,1 тыс. человек — в органах судебной власти.
Что касается финансового обеспечения, то средний уровень начисленной заработной платы был следующий:
  • в аппаратах центральных госорганов показатель достиг 60,7 тыс. грн (рост на 3,5 тыс. грн против прошлого года);
  • на региональном уровне работники территориальных органов в среднем получают 36 тыс. грн (+2,6 тыс. грн),
  • работники областных государственных (военных) администраций — 45,1 тыс. грн. Зарплаты в этой категории выросли на 10,3 тыс. грн относительно показателей апреля прошлого года.

В центральных госорганах самые высокие средние з.п.

Согласно данным «дашборда», уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от ведомства. Показатели средней заработной платы в апреле распределились следующим образом:
  • 102,1 тыс. грн — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);
  • 92,1 тыс. грн — Антимонопольный комитет Украины;
  • 90,3 тыс. грн — Аппарат Верховной Рады Украины;
  • 90,3 тыс. грн — Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА);
  • 84,4 тыс. грн — Счетная палата;
  • 79,5 тыс. грн — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК);
  • 77,1 тыс. грн — Государственная таможенная служба Украины;
  • 77,0 тыс. грн — Секретариат Кабинета Министров Украины;
  • 76,3 тыс. грн — Государственное управление делами;
  • 75,2 тыс. грн — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР);
  • 73 тыс. грн — Министерство цифровой трансформации Украины;
  • 69,3 тыс. грн — Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета;
  • 68,8 тыс. грн — Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка;
  • 68,1 тыс. грн — Государственная аудиторская служба Украины;
  • 67,7 тыс. грн — Государственная служба экспортного контроля Украины;
  • 66,9 тыс. грн — Центральная избирательная комиссия;
  • 66,3 тыс. грн — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК);
  • 66,1 тыс. грн — Министерство юстиции Украины;
  • 65,7 тыс. грн — Министерство финансов Украины.
В Министерстве финансов отмечают, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие при увольнении, другие выплаты, предусмотренные законодательством, поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.
Светлана Вышковская
