Зарплатное неравенство: где в Польше женщины зарабатывают больше мужчин — Finance.ua

Зарплатное неравенство: где в Польше женщины зарабатывают больше мужчин Сегодня 08:02 — Личные финансы

Зарплатное неравенство: где в Польше женщины зарабатывают больше мужчин

Несмотря на то, что разница в зарплатах между мужчинами и женщинами в Польше остается существенной, есть определенные региональные исключения.

Об этом сообщает издание shoppingpl.com.

Как пишет Gazeta Wyborcza, в целом разница в оплате труда между мужчинами и женщинами в Польше остается стабильной.

В целом по стране в мае этого года разница в средней зарплате женщин и мужчин составила 513 злотых.

Средняя зарплата польской женщины составляла 6242 злотых брутто, а мужчины в среднем зарабатывали 6755 злотых брутто.

В больших городах мужчины зарабатывают больше, однако в некоторых регионах страны ситуация обстоит иначе.

Например, на востоке Польши средний заработок женщин часто выше, чем у мужчин, в отличие от запада страны. В больших городах (Краков, Познань, Варшава и т. п. ) мужчины имеют более высокие зарплаты.

Однако если учитывать место жительства работника, а не место регистрации предприятия, статистика меняется.

Согласно данным, базирующимся на месте проживания работников, только в 26 из 380 гмин страны женщины зарабатывают больше, чем мужчины. Это означает, что в остальной части 93,3% территории Польши мужчины получают более высокую зарплату, чем женщины.

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Анджей Кубисяк, директор департамента рынка труда Польского экономического института, указывает на проблему высокой концентрации самых крупных компаний в таких агломерациях, как Варшава, Краков и Познань. Он отмечает, что эти компании нанимают работников не только из местных районов, что искажает представление об уровне зарплат в других частях страны.

Это создает определенную аномалию, когда местные женщины, работающие в таких областях, как торговля или производство, зарабатывают больше, поскольку статистика не учитывает мужчин, занятых в больших городах.

Напомним, в 2025 году среди наиболее популярных неквалифицированных вакансий для украинцев в Польше будут складские работы, не требующие знания языка. В то же время граждане Украины также могут претендовать и на высококвалифицированные должности.

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