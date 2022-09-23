Зарплата госслужащих с начала войны в среднем уменьшилась — Немчинов Вчера 19:49 — Личные финансы

Зарплата госслужащих с начала войны в среднем уменьшилась — Немчинов

В среднем заработная плата государственных служащих с начала войны уменьшена.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире общенационального марафона.

«Я думаю, что в среднем заработная плата уменьшилась. Начиная с весны, в первую очередь, были сокращены расходы именно государственного аппарата. И возможность, например, для надбавок очень уменьшилась», — сказал Немчинов.

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Он отметил, что из-за сокращения расходов на 20-40% ожидается сокращение вакантных должностей, временно незанятых из-за пребывания госслужащих в вынужденном простое. По его словам, это, как правило, женщины с детьми, которые выехали за границу и не вернулись.

Напомним, в июле правительство поручило министру Кабинета Министров Олегу Немчинову продолжать нарабатывать предложения по реформированию оплаты труда государственных служащих, несмотря на то, что сейчас Украина борется с российскими захватчиками на своей территории.

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Укрінформ По материалам:

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