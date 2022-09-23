Зарплата госслужащих с начала войны в среднем уменьшилась — Немчинов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплата госслужащих с начала войны в среднем уменьшилась — Немчинов

Личные финансы
155
Зарплата госслужащих с начала войны в среднем уменьшилась — Немчинов
Зарплата госслужащих с начала войны в среднем уменьшилась — Немчинов
В среднем заработная плата государственных служащих с начала войны уменьшена.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире общенационального марафона.
«Я думаю, что в среднем заработная плата уменьшилась. Начиная с весны, в первую очередь, были сокращены расходы именно государственного аппарата. И возможность, например, для надбавок очень уменьшилась», — сказал Немчинов.
Читайте также
Он отметил, что из-за сокращения расходов на 20-40% ожидается сокращение вакантных должностей, временно незанятых из-за пребывания госслужащих в вынужденном простое. По его словам, это, как правило, женщины с детьми, которые выехали за границу и не вернулись.
Напомним, в июле правительство поручило министру Кабинета Министров Олегу Немчинову продолжать нарабатывать предложения по реформированию оплаты труда государственных служащих, несмотря на то, что сейчас Украина борется с российскими захватчиками на своей территории.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.