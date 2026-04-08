0 800 307 555
ру
Зарплата главы Пенсионного фонда выросла до 142 тыс. гривен в месяц в 2025 году

Фондовый рынок
32
Глава Пенсионного фонда Евгений Капинус в 2025 году получил 1,7 млн ​​гривен зарплаты, что на 121 тыс. гривен больше, чем за 2024 год.
Об этом свидетельствуют данные его декларации, передают Українські Новини.
Его супруга получила 45 тыс. гривен от занятия предпринимательской деятельностью и 788 тыс. гривен выплат «Гонорары и прочие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам» от Всемирного банка (Вашингтон, США).
Кроме того, глава Пенсионного фонда за 2025 год задекларировал наличные средства в размере 7,05 тыс. долларов, 3,7 тыс. евро, а его жена — 7,5 тыс. долларов.
Жена руководителя ПФУ владеет грузовым автомобилем DAF FT XF 106.460, полуприцепом, двумя легковыми автомобилями.
По материалам:
Українські Новини
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems