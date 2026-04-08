Зарплата главы Пенсионного фонда выросла до 142 тыс. гривен в месяц в 2025 году
Глава Пенсионного фонда Евгений Капинус в 2025 году получил 1,7 млн гривен зарплаты, что на 121 тыс. гривен больше, чем за 2024 год.
Об этом свидетельствуют данные его декларации, передают Українські Новини.
Его супруга получила 45 тыс. гривен от занятия предпринимательской деятельностью и 788 тыс. гривен выплат «Гонорары и прочие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам» от Всемирного банка (Вашингтон, США).
Кроме того, глава Пенсионного фонда за 2025 год задекларировал наличные средства в размере 7,05 тыс. долларов, 3,7 тыс. евро, а его жена — 7,5 тыс. долларов.
Жена руководителя ПФУ владеет грузовым автомобилем DAF FT XF 106.460, полуприцепом, двумя легковыми автомобилями.
Зарплата главы Пенсионного фонда выросла до 142 тыс. гривен в месяц в 2025 году
