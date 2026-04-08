Зарплата главы Пенсионного фонда выросла до 142 тыс. гривен в месяц в 2025 году

Глава Пенсионного фонда Евгений Капинус в 2025 году получил 1,7 млн ​​гривен зарплаты, что на 121 тыс. гривен больше, чем за 2024 год.

Об этом свидетельствуют данные его декларации , передают Українські Новини.

Его супруга получила 45 тыс. гривен от занятия предпринимательской деятельностью и 788 тыс. гривен выплат «Гонорары и прочие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам» от Всемирного банка (Вашингтон, США).

Кроме того, глава Пенсионного фонда за 2025 год задекларировал наличные средства в размере 7,05 тыс. долларов, 3,7 тыс. евро, а его жена — 7,5 тыс. долларов.

Жена руководителя ПФУ владеет грузовым автомобилем DAF FT XF 106.460, полуприцепом, двумя легковыми автомобилями.

Українські Новини

