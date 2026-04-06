Зарплата гендиректора неработающего аэропорта «Львов» в 2025 году увеличилась до 1,4 млн гривен

Генеральный директор международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого (Львов) Татьяна Романовская в 2025 году задекларировала 1,387 млн ​​гривен заработной платы.
Об этом говорится в декларации Романовской, передают Українські Новини.
В собственности Романовской находится унаследованная квартира во Львове общей площадью 82,7 квадратных метра, садовый (дачный) дом общей площадью 26,5 квадратных метра, два земельных участка общей площадью 815 и 860 квадратных метра и гараж — 19,6 кв метра.
Татьяна Романовская владеет автомобилем OPEL ASTRA OTGF69 2007 года выпуска.
Романовская задекларировала 11 тыс. долларов и 12 тыс. гривен наличными.
Как сообщали Українськi Новини, Татьяна Романовская в 2024 году задекларировала 1,207 млн ​​гривен заработной платы.
В 2023 году она задекларировала 873 тыс. гривен зарплаты, а в 2022 году она задекларировала 906 тыс. гривен.
Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России.
При этом государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения (Украэрорух) заявило, что воздушное пространство откроют после завершения войны.
Аэропорт «Львов» в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличил пассажиропоток в 2 раза до 1,834 млн. пассажиров.
Аэропорт расположен в 6 км от центра Львова к юго-западу на территории города.
Пропускная способность аэропорта «Львов» достигает 2 тыс. пассажиров/час, он способен обслуживать самолеты класса D и совершать до 20 самолето-вылетов в час.
По материалам:
Українські Новини
