Зарегистрировались на выплату для ВПЛ в "Дії": когда ждать средства — Finance.ua

Зарегистрировались на выплату для ВПЛ в "Дії": когда ждать средства

Сегодня 12:13 — Личные финансы

В «Дії» отмечают , что ежедневно получают много звонков и вопросов в комментариях и direct относительно выплат и статуса ВПЛ, 6500 грн «єПідтримки» и т.д. Поэтому команда собрала ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Подались на выплату для ВПЛ в «Дії»: когда придут средства?

Как только вы оформляете статус ВПЛ, ваше заявление отправляется для ожидания выплаты. Срок зачисления средств зависит от того, когда Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк. Ожидайте уведомления от банка о зачислении средств на карту єПідтримка.

Если получили статус ВПЛ до 24.02. Можно ли отправить заявление и получить деньги?

Если на 1 марта этого года вы получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ, то она продлится автоматически, без дополнительного обращения.

Однако если статус внутренне перемещенного лица у вас есть, но помощь не получали, нужно подавать заявление оффлайн. Ведь в Дії можно получить услугу только комплексно — статус ВПЛ + выплаты.

Как оформить пособие по безработице?

Вы можете подать заявление онлайн на портале Дія . Для этого нужно войти на портал или зарегистрироваться — нажать Услуги — Помощь по безработице — заполнить форму и подписать ее с помощью КЭП.

О результате вас уведомят письмом на электронную почту, также вы всегда можете посмотреть статус услуги в личном кабинете на портале Дія.

Подались на 6500 грн єПідтримки, в приложении статус «Заявление отправлено успешно». Когда вы получите средства?

Все выплаты осуществляет Министерство экономики Украины. Поэтому если вы подали заявление и указали правильный счет, специалисты советуют ожидать зачисления помощи на карту єПідтримки. Ведь на заседании Правительства было принято решение о выделении дополнительных 2 млрд грн, что позволит произвести выплату еще более 300 тысячам украинцев.

Успешно подали заявление на получение 6500 грн єПідтримки, однако статус обновился на «Вы не можете получить выплату». Что это значит?

После оформления услуги заявление проходит дополнительную проверку на соответствие. Если вы видите такой статус, к сожалению, вам отказано в помощи из-за несоответствия условиям. Требования к получению выплаты описаны в постановлении КМУ № 199 от 04 марта 2022 года.

«Дія» является техническим администратором услуги и отображает информацию, которую транслирует ей распорядитель средств.

Если у вас остались нерешенные проблемы помощи от государства пострадавшим от войны, обращайтесь на горячую линию по номеру 0 800 331 834.

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