Заражая чужие устройства, хакеры майнят до $20 миллионов в месяц — Finance.ua

Заражая чужие устройства, хакеры майнят до $20 миллионов в месяц Сегодня 22:45 — Финтех и Карты

Согласно отчету компании по кибербезопасности SonicWall, хакеры майнят до $20 миллионов в месяц — все благодаря заражению чужих устройств.

Во втором полугодии 2022 года прибыль от криптоджекинга (тип киберпреступлений, связанный с использованием чужих устройств для майнинга криптовалюты), увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Исследователи выяснили, что за 6 месяцев злоумышленникам удалось изобрести криптовалюту на $66,7 миллионов.

Согласно информации SonicWall, в январе хакерам удалось поставить рекорд, намайнив $18,4 миллиона всего за месяц. Интересно, что даже несмотря на падение стоимости цифровых активов, заработок хакеров на криптоджекинге увеличился.

Напомним, недавно эксперты CorpSoft24 сообщили пользователям о рисках при использовании VPN. Как стало известно, в некоторых VPN-сервисах могут находиться вирусы, которые используются злоумышленниками для добычи цифровой валюты.

Существует несколько признаков, указывающих на то, что злоумышленники получили доступ к устройству и майнят криптовалюту: сильный нагрев девайса, слишком быстрая разрядка и расход большого объема трафика.

noworries По материалам:

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