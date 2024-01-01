Заработали новые камеры фотофиксации нарушений ПДД — Finance.ua

Заработали новые камеры фотофиксации нарушений ПДД Сегодня 14:11 — Технологии&Авто

С 1 января на украинских дорогах дополнительно заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД на дорогах Украины с 1 января. 19 комплексов работали до полномасштабного вторжения и сейчас возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые. Будьте ответственными — не нарушайте ПДД», — написал он.

Адреса всех камер фотовидеофиксации можно просмотреть по ссылке.

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