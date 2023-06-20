Заработали 200 миллионов: в «Армии восстановления» работают уже 30 тысяч безработных — Finance.ua
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Заработали 200 миллионов: в «Армии восстановления» работают уже 30 тысяч безработных

Личные финансы
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Заработали 200 миллионов: в «Армии восстановления» работают уже 30 тысяч безработных
Заработали 200 миллионов: в «Армии восстановления» работают уже 30 тысяч безработных
Более 30 тысяч безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления». Они уже заработали 200 млн грн.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
Проект «Армия восстановления» работает уже в 18 регионах, недавно к нему присоединилась Винницкая область. В общей сложности к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта привлечено уже более 30 тысяч безработных, которые заработали за выполнение работ по восстановлению 200 млн грн. Лидером среди регионов в этом проекте остается Полтавская область, где подобные работы выполняют более 5 тысяч безработных. Этим проектом мы поддерживаем людей, временно оказавшихся без работы, ведь за выполнение общественно полезных работ они получают от государства оплату в размере не менее 6700 грн, а это больше, чем средняя помощь по безработице тем, кто состоит на учете в центре занятости", — отметила Юлия Свириденко.
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Среди наиболее активных участников проекта:
  • Полтавская область — привлечено 5 434 человека;
  • Харьковская область — 5 151 человек;
  • Донецкая область — 3 563 человека;
  • Киевская область — 3 333 человека;
  • Черниговская область — 3 234 человека.
Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ.
С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 6700 грн в случае работы полный месяц.
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По материалам:
Finance.ua
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