Zara откроет три своих магазина в Киеве уже в среду — Finance.ua

Zara откроет три своих магазина в Киеве уже в среду Сегодня 09:12 — Фондовый рынок

Zara откроет три своих магазина в Киеве уже в среду

Inditex (владелец Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti) постепенно возобновит свою коммерческую деятельность в Украине, сначала открыв свою онлайн-сеть во вторник, а со среды — около 20 магазинов своих брендов, включая три магазина Zara, в Киеве.

Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.

Таким образом, текстильный гигант возвращается на украинский рынок более чем через два года после закрытия своих магазинов и отмены операций электронной коммерции из-за войны, вспыхнувшей в результате российского военного вторжения.

Бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home снова появятся в продаже для украинских потребителей на этой неделе.

Напомним, 8 марта стало известно, что бренды Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — возвращаются в Украину.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.