Zara откроет три своих магазина в Киеве уже в среду — Finance.ua
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Zara откроет три своих магазина в Киеве уже в среду

Фондовый рынок
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Zara откроет три своих магазина в Киеве уже в среду
Zara откроет три своих магазина в Киеве уже в среду
Inditex (владелец Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti) постепенно возобновит свою коммерческую деятельность в Украине, сначала открыв свою онлайн-сеть во вторник, а со среды — около 20 магазинов своих брендов, включая три магазина Zara, в Киеве.
Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.
Таким образом, текстильный гигант возвращается на украинский рынок более чем через два года после закрытия своих магазинов и отмены операций электронной коммерции из-за войны, вспыхнувшей в результате российского военного вторжения.

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Бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home снова появятся в продаже для украинских потребителей на этой неделе.
Напомним, 8 марта стало известно, что бренды Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — возвращаются в Украину.
По материалам:
Економічна Правда
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