Запрет на взыскание долгов по кредитам: как это будет работать — Finance.ua

Запрет на взыскание долгов по кредитам: как это будет работать

Сегодня 13:00 — Личные финансы

Верховная Рада вместе с Национальным банком Украины подготовила законопроект, которым хотят освободить военных от уплаты долгов по потребительскому кредитованию. Норма будет действовать во время действия военного положения и шесть месяцев после его окончания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в ходе телемарафона.

«Мы предлагаем, чтобы военнослужащий, защищающий нашу страну, обращался с соответствующим заявлением в банк, к коллектору и другому лицу, владеющему его долгом по потребительскому кредитованию. Этот долг не подлежит взысканию в течение всего периода военного времени и шесть месяцев после этого», — сказал он.

По его словам, также запрещается принимать какие-либо меры по взысканию задолженности по потребительскому кредитованию в отношении членов семьи.

Гетманцев сообщил, что военные смогут предупредить о невозможности оплаты долгов по кредиту так, как это предусмотрено кредитными договорами. Это могут сделать по доверенности члены семьи или уполномоченные лица.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает запретить меры по урегулированию просроченной задолженности военнослужащих. НБУ направил письмо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Верховной Рады с предложением внесения изменений в закон Украины «О потребительском кредитовании».

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