Запрет на пользование землей под Каховским водохранилищем будет введен на 15 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Запрет на пользование землей под Каховским водохранилищем будет введен на 15 лет

140
Правительство Украины введет запрет на передачу в собственность, использование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища. Такие ограничения будут действовать в течение 15 лет.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что соответствующий законопроект будет принят сегодня, 6 октября.
При этом Шмыгаль также рассказал об исключениях в 15-летнем запрете.
«Единственные исключения, которые разрешены — это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мер по охране земель», — отметил он.
Премьер подчеркнул важность, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение.
«Поэтому устанавливаем такие запреты и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС», — пояснил он.
Место для вашей рекламы
Кроме того, будет выделено дополнительно 335 миллионов гривен для Херсонской области с целью дальнейших работ по преодолению последствий взрыва российскими оккупантами плотины и затопления региона.
«В частности, 187 млн ​​грн направляем Херсонщине на первоочередное восстановление объектов водо- и теплоснабжения. Еще 148 млн грн — на другие задачи, в частности, ремонт дорог в Херсоне, которые необходимы для нормального функционирования города», — сказал Шмыгаль.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.