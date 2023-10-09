Запрет на пользование землей под Каховским водохранилищем будет введен на 15 лет — Finance.ua

Запрет на пользование землей под Каховским водохранилищем будет введен на 15 лет Сегодня 09:33

Правительство Украины введет запрет на передачу в собственность, использование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища. Такие ограничения будут действовать в течение 15 лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что соответствующий законопроект будет принят сегодня, 6 октября.

При этом Шмыгаль также рассказал об исключениях в 15-летнем запрете.

«Единственные исключения, которые разрешены — это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мер по охране земель», — отметил он.

Премьер подчеркнул важность, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение.

«Поэтому устанавливаем такие запреты и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС», — пояснил он.

Кроме того, будет выделено дополнительно 335 миллионов гривен для Херсонской области с целью дальнейших работ по преодолению последствий взрыва российскими оккупантами плотины и затопления региона.

«В частности, 187 млн ​​грн направляем Херсонщине на первоочередное восстановление объектов водо- и теплоснабжения. Еще 148 млн грн — на другие задачи, в частности, ремонт дорог в Херсоне, которые необходимы для нормального функционирования города», — сказал Шмыгаль.

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