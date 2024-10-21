Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов — Минэнерго — Finance.ua
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Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов — Минэнерго

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Одна из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины, отключилась из-за вражеских обстрелов. Станция питается только одной линией, что создает угрозу радиационной безопасности.
Временно оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов, спровоцировавших отключение одной из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины, сообщили в понедельник в Минэнерго.
По данным Минэнерго, станция питается лишь одной линией электропередачи. «Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для ее безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу радиационной безопасности», — указали в министерстве.
«Из-за вражеских обстрелов снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию самой большой в Европе атомной станции», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
По материалам:
УНН
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