Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за российских обстрелов, — Минэнерго
Запорожская атомная электростанция оказалась снова на грани блэкаута из-за российских обстрелов. Она осталась без одной из двух линий электропередачи, которые ее соединяют с объединенной энергосистемой Украины.
Об этом сообщает Минэнерго.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что станция сейчас работает на одной линии питания.
Энергетики готовы приступить к восстановлению поврежденной линии, как только это позволит ситуация безопасности.
«Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины», — подчеркнул Галущенко.
Такая ситуация на ЗАЭС далеко не первая. К примеру, в ноябре ЗАЭС трижды оказывалась на грани блэкаута из-за обстрелов рф.
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