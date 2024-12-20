Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за российских обстрелов, — Минэнерго Сегодня 16:44 — Энергетика

Запорожская атомная электростанция оказалась снова на грани блэкаута из-за российских обстрелов. Она осталась без одной из двух линий электропередачи, которые ее соединяют с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает Минэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что станция сейчас работает на одной линии питания.

Энергетики готовы приступить к восстановлению поврежденной линии, как только это позволит ситуация безопасности.

«Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины», — подчеркнул Галущенко.

Такая ситуация на ЗАЭС далеко не первая. К примеру, в ноябре ЗАЭС трижды оказывалась на грани блэкаута из-за обстрелов рф.

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