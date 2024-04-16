Запорожская АЭС находится в опасной близости от аварии, — МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция находится в опасной близости от аварии.
По его словам, невозможно установить, кто стоит за дроновыми ударами.
«Эти неразумные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, в этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они значительно увеличивают риск на электростанции, где ядерная безопасность уже поставлена под угрозу»,
цитирует его Le Monde.
Гросси отметил, что атаки создают очень опасный прецедент, поскольку была затронута конструкция конфайнмента (комплекс для превращения опасных объектов в экологически безопасную систему) реактора. Также глава МАГАТЭ говорит, что риск большой аварии реален даже при условии, что реакторы отключены.
«Мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как последняя гиря склоняет тонко сбалансированные весы. Мы находимся в опасной близости от ядерной катастрофы. Мы не должны проявлять самоуспокоение и позволить, чтобы игральные кости решили, что произойдет завтра», — сказал он.
7 апреля в МАГАТЭ заявили о детонации дрона на территории ЗАЭС. россия обвинила украинские войска в дроновом ударе, при этом в ГУР назвали это российской имитационной атакой.
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