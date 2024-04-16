Запорожская АЭС находится в опасной близости от аварии, — МАГАТЭ Сегодня 10:35 — Энергетика

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция находится в опасной близости от аварии.

По его словам, невозможно установить, кто стоит за дроновыми ударами.

«Эти неразумные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, в этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они значительно увеличивают риск на электростанции, где ядерная безопасность уже поставлена ​​под угрозу», цитирует его Le Monde.

Гросси отметил, что атаки создают очень опасный прецедент, поскольку была затронута конструкция конфайнмента (комплекс для превращения опасных объектов в экологически безопасную систему) реактора. Также глава МАГАТЭ говорит, что риск большой аварии реален даже при условии, что реакторы отключены.

«Мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как последняя гиря склоняет тонко сбалансированные весы. Мы находимся в опасной близости от ядерной катастрофы. Мы не должны проявлять самоуспокоение и позволить, чтобы игральные кости решили, что произойдет завтра», — сказал он.

7 апреля в МАГАТЭ заявили о детонации дрона на территории ЗАЭС. россия обвинила украинские войска в дроновом ударе, при этом в ГУР назвали это российской имитационной атакой.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.