Запорожская АЭС находится в опасной близости от аварии, — МАГАТЭ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Запорожская АЭС находится в опасной близости от аварии, — МАГАТЭ

Энергетика
28
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция находится в опасной близости от аварии.
По его словам, невозможно установить, кто стоит за дроновыми ударами.
«Эти неразумные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, в этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они значительно увеличивают риск на электростанции, где ядерная безопасность уже поставлена ​​под угрозу»,
цитирует его Le Monde.

Гросси отметил, что атаки создают очень опасный прецедент, поскольку была затронута конструкция конфайнмента (комплекс для превращения опасных объектов в экологически безопасную систему) реактора. Также глава МАГАТЭ говорит, что риск большой аварии реален даже при условии, что реакторы отключены.
«Мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как последняя гиря склоняет тонко сбалансированные весы. Мы находимся в опасной близости от ядерной катастрофы. Мы не должны проявлять самоуспокоение и позволить, чтобы игральные кости решили, что произойдет завтра», — сказал он.
7 апреля в МАГАТЭ заявили о детонации дрона на территории ЗАЭС. россия обвинила украинские войска в дроновом ударе, при этом в ГУР назвали это российской имитационной атакой.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.