Запись Invest Talk Summit уже доступна: как получить тем, кто пропустил главную инвестиционную конференцию года — Finance.ua

Запись Invest Talk Summit уже доступна: как получить тем, кто пропустил главную инвестиционную конференцию года Сегодня 16:05

Запись Invest Talk Summit уже доступна: как получить тем, кто пропустил главную инвестиционную конференцию года

Invest Talk Summit в 2024 году стал настоящей находкой для тех, кто ищет пути безопасного и действенного инвестирования. На мероприятии собрались эксперты из самых разных отраслей и не только голословно убеждали вложить деньги в актив, который они представляют, а на собственном практическом опыте рассказывали, как это работает.

Темы Invest Talk Summit

Саммит призван познакомить его участников с главными стратегиями и инструментами для инвестирования, подробно рассмотреть действенные в Украине и мире инструменты инвестирования, а также узнать о перспективах развития рынка инвестирования в 2024 году.

Спикеры вели дискуссии о:

возможностях получения пассивного дохода от фондового рынка;

ожиданиях от инвестиций в Украине и мире в следующие три года;

лучших ETF на 2024 год;

неочевидных схемах и лайфхаках в инвестировании;

тенденциях в криптоиндустрии;

фонадах коллективного инвестирования;

об отборе акций для инвестиционного портфеля и т. д.

Отдельное внимание было уделено теме рынка земли, который только начинает свое развитие в Украине, но эксперты уже возлагают на него большие надежды. Земля — это ограниченный актив, которого с годами не станет больше. Поэтому специалисты прогнозируют рост стоимости сельскохозяйственных земель уже в ближайшем будущем и утверждают, что вкладываться в этот актив очень выгодно и перспективно.

О секретах и ​​особенностях инвестирования в сельскохозяйственные земли в рамках своего доклада рассказал соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный. Он привел пример того, как земля работает как инвестиционный инструмент в странах Европы, где рынок земли открыт более 10 лет — Литве, Эстонии, Польше, Латвии. Спикер рассказал, как выросла капитализация, на сколько подорожала земля и какую выгоду получили инвесторы. Также Александр Черный поделился ожиданиями от развития инвестирования в с/х земли и дал полезные ориентиры украинским инвесторам.

Среди спикеров были и специалисты в других сферах, в частности, перед участниками саммита выступили: Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S; Андрей Масло, Founder & CEO в Investudio; Артем Щербина, Директор по инвестициям Capital Times; Евгений Тригубченко, инвестиционный аналитик и лектор Биржевого университета; Сергей Фурса, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital; Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU; Роман Черепаха, инвестиционный директор Horizon Capital; Андрей Усенко, соучредитель Твоє коло и совладелец КУА Профит и другие.

Доклады экспертов стали настоящей находкой для участников саммита, узнавших из первых уст, как без ущерба для собственного кошелька расширить горизонты инвестирования.

Презентация Invest Talk Summit 2024

Для тех, кто не смог присоединиться или не знал о проведении саммита, который состоялся в Киеве еще 18 мая, есть хорошие новости — появилась возможность приобрести полную запись Invest Talk Summit 2024 с выступлениями всех спикеров. Полную программу с перечнем всех тем и раскрывавших их экспертов можно просмотреть на сайте саммита. По той же ссылке доступно и приобретение записи события.

Главное преимущество записи — это то, что вся нужная информация всегда будет под рукой и поможет вовремя сделать правильные выводы о потенциальных активах для инвестирования, которые вас интересуют уже сегодня. И помните: инвестиции в знания платят лучшие дивиденды!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.