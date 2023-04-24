Запчастей нет: российские самолеты начали летать без обшивки крыла — Finance.ua
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Запчастей нет: российские самолеты начали летать без обшивки крыла

Технологии&Авто
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Запчастей нет: российские самолеты начали летать без обшивки крыла
Запчастей нет: российские самолеты начали летать без обшивки крыла
На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, агрессор начал испытывать серьезные проблемы с запчастями к самолетам «Аэрофлота».
Как сообщает «Авиаторщина», два Boeing 777 летают без панелей обшивки крыла.
Речь идёт о панелях для доступа к механизмам уборки и выпуска предкрылка и коммуникаций, находящихся в лобовом обтекателе крыла.
В «Аэрофлоте», эти панели с самолётов снимаются только по причине повреждения, например, вследствие столкновения с птицами. Затем они подлежат замене или ремонту. Возможность восстановления и её степень до вторжения россии в Украину определял разработчик самолётов. В случае невозможности отремонтировать панель, перевозчик принимал решение о покупке новой.
В связи с антироссийскими санкциями «Аэрофлот» начал испытывать сложности с заменой повреждённой обшивки на новую.
Он вынужден был сосредоточиться на восстановлении панелей собственными силами, при этом на время ремонта борты продолжают выполнять рейсы.
В марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в рф из-за чего возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов. Возникли проблемы со страхованием самолетов, используемых российскими авиаперевозчиками.
Европейские страны, а также США, Канада и ряд других остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.
26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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