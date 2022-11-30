Запасы газа и угля: Шмыгаль ответил, хватит ли их на зиму — Finance.ua

Запасы газа и угля: Шмыгаль ответил, хватит ли их на зиму Вчера 13:00

Украина на сегодня имеет достаточные запасы газа, угля и топлива для прохождения зимы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что страна входит в зиму с 14 миллиардами кубических метров газа в хранилищах и с 1,3 миллионами тонн угля на складах.

«Этого ресурса хватит для того, чтобы стабильно пройти зиму. Это касается не только газа и угля, но и горючего. В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может вырасти. Но дефицита Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями топлива и внимательно следит за балансом импорта и потребления. Импорт в последние месяцы у нас составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, и это позволяет обеспечить нужды потребителей», — сказал он.

Довідка Finance.ua:

18 ноября Шмыгаль заявил, что почти половина объектов энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов российских оккупантов;

21 ноября премьер сообщил, что в украинских газохранилищах накоплено более 14 млрд куб. метров газа. По его словам, этого достаточно для прохождения зимы, но из-за атак по критической инфраструктуре необходимо накапливать дополнительные ресурсы;

28 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с амбассадорами платформы United24 вопросы прохождения этой зимы, помощи Украине с генераторами и другим энергетическим оборудованием.

УНІАН По материалам:

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