Запасы Bitcoin на криптовалютных биржах сократились до 8-летнего минимума — Finance.ua

Запасы Bitcoin на криптовалютных биржах сократились до 8-летнего минимума Сегодня 05:26 — Криптовалюта

Запасы Bitcoin на криптовалютных биржах сократились до 8-летнего минимума

По данным аналитической компании Santiment, по состоянию на 27 марта всего 7,53% всех BTC остаются на биржах. Это означает, что все больше владельцев криптовалюты выбирают самостоятельное хранение, уменьшая доступное для продажи предложение. Такая динамика традиционно считается бычьим сигналом, поскольку она снижает давление на продажу и указывает на долгосрочную уверенность инвесторов.

Ключевую роль в движении цены Bitcoin играет институционный спрос. С 14 марта биржевые фонды (ETF) BTC демонстрируют стабильный приток средств, что уже помогло криптовалюте подорожать на 10%. Для сравнения, в период с 10 февраля по 13 марта отток инвестиций из ETF вызвал падение Bitcoin на 17%.

Параллельно меняется и рынок в целом. По оценкам OKX, рост Bitcoin сделал его менее уязвимым к паническим распродажам. Если раньше обвал на 50% считался медвежьим рынком, то теперь даже 30% коррекция рассматривается как потенциальный переломный момент.

Bitcoin торгуется на уровне $87 653, что на 19% ниже исторического максимума в $108 786. Однако сокращение биржевых запасов может стать катализатором для нового роста.

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