Запасов пшеницы на Земле осталось всего на 10 недель – эксперт при ООН — Finance.ua
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Запасов пшеницы на Земле осталось всего на 10 недель – эксперт при ООН

Сегодня 11:30Аграрный рынок
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В мире осталось запасов пшеницы на складах всего на 10 недель из-за войны в Украине и из-за того, что Индия в последние недели запретила экспорт пшеницы.
Об этом заявила эксперт по вопросам продовольственной безопасности, гендиректор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер Совету Безопасности ООН.
Война россии против Украины, по ее словам, «только подлила масла» этой проблеме.
«Я хочу начать с того, что прямо скажу, что российско-украинская война не стала причиной кризиса продовольственной безопасности. Это просто подлило масла в огонь, который давно тлел. Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, говорит о хрупкости наших цепочек поставок», — сказала Менкер.
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Она добавила, что «даже если война закончится завтра, наша проблема продовольственной безопасности не исчезнет в ближайшее время без согласованных действий».
400 миллионов человек во всем мире оказались в зоне «продовольственных рисков».
«Сегодняшние условия хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Важно отметить, что в настоящее время наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир, в то время как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, самая экстремальная за последние 20 лет. Аналогичные проблемы с запасами также относятся к кукурузе и другим зерновым. Правительственные оценки не складываются», — отметила Менкер.

Посевная в Украине. Смогут ли украинцы накормить себя и мир

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил россию в блокировании экспорта пшеницы из Украины, что россия категорически отрицала. Блинкен утверждал, что москва использует пшеницу в качестве оружия войны.
По материалам: УНІАН
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