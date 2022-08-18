Запад хочет добиться признания алмазов россии «кровавыми» из-за финансирования войны, — NYT Сегодня 09:48

Украина и ее западные союзники требуют предоставить алмазам россии статус «кровавых» или «конфликтных». Доходы от их продажи идут на финансирование войны.

Как отметил в своем письме главе Кимберлийского процесса (межгосударственный орган, предотвращающий поток конфликтных алмазов) чиновник Государственного департамента США Джордж Каджати, доходы от производства алмазов приносят пользу россии, ведущей неоправданную войну против Украины.

Страны-участники Кимберлийского процесса уже рассматривали соответствующий вопрос в июне, однако решение было заблокировано россией, беларусью, Китаем и некоторыми другими странами.

Следующая встреча запланирована уже в ноябре, и напряжение вокруг российских алмазов грозит омрачить ее работу.

«Российские алмазы привлечены к финансированию войны россии против Украины, что делает эти алмазы не просто «конфликтными», а «кровавыми», — заявил заместитель директора Государственного геммологического центра Украины Владимир Татаринцев.

россия, со своей стороны, выступает против придания ее алмазам статуса «кровавых» и расценивает попытки западных правительств сделать это как «политическую демагогию». В то же время, согласно данным правительства США, экспорт драгоценных камней важен для россии, поскольку, например, только за прошлый год страна-оккупант заработала более 4,5 млрд долларов.

«Кимберлийский процесс не может молчать после военной агрессии одного участника против другого», — заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Ксавье Сифре Кватресолс.

В прошлом месяце, как отмечает NYT, аналогичная напряженность наполнила зал на встрече лидеров алмазной промышленности в Нью-Йорке. Ювелиры и торговцы, долгое время работавшие с партнерами из россии, оказались в неудобном положении и пытались дистанцироваться от драгоценных камней страны-оккупанта. Почти все присутствующие согласились с тем, что отрасль нуждается в реформе.

Сегодня же алмазы и бриллианты российского происхождения находятся под санкциями ряда стран, среди которых США, Канада и Великобритания, запретившие импорт многих видов драгоценных камней из россии. Также под санкциями оказалась и компания «Алроса», на которую приходится около трети рынка необработанных алмазов.

В то же время американские санкции имеют большую лазейку по необработанным алмазам. Большинство попадает на полировальные центры в Индии, где соответствующего запрета нет, из-за чего российские алмазы — становятся индийскими.

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