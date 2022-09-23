Запад арестовал до $500 млрд российских активов — Finance.ua
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Запад арестовал до $500 млрд российских активов

Фондовый рынок
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Запад арестовал до $500 млрд российских активов
Запад арестовал до $500 млрд российских активов
Долгосрочное восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов, и его финансирование должно состояться за российские средства. Страны Запада уже заморозили $300-500 млрд российских активов.
Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Замороженные российские активы составляют от $300 до $500 млрд. Украина лоббирует принятие нового международного соглашения по конфискации этих активов. Мы также обсуждаем вопрос изменения национальных законодательств партнеров для конфискации в пользу Украины. Агрессор должен заплатить свою цену, а его средства — стать основным ресурсом для нашего масштабного восстановления», — подчеркнул он.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

Также, по словам главы правительства, во время встреч с лидерами стран-партнеров на полях ООН он получил заверения в безоговорочной поддержке Украины, несмотря на последние провокационные шаги россии.
«российская мобилизация и фейковые референдумы для нас ничего не меняют. Мы будем делать все, чтобы освободить свои территории. Партнеры готовы нас поддерживать», — подчеркнул Шмыгаль.
Также премьер отметил, что Украина работает над продолжением зернового соглашения, способствующего преодолению продовольственного кризиса в мире, а также обсуждает со всеми странами важность демилитаризации Запорожской АЭС, где российские войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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