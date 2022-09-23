Запад арестовал до $500 млрд российских активов — Finance.ua

Запад арестовал до $500 млрд российских активов Вчера 15:45 — Фондовый рынок

Запад арестовал до $500 млрд российских активов

Долгосрочное восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов, и его финансирование должно состояться за российские средства. Страны Запада уже заморозили $300-500 млрд российских активов.

Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Замороженные российские активы составляют от $300 до $500 млрд. Украина лоббирует принятие нового международного соглашения по конфискации этих активов. Мы также обсуждаем вопрос изменения национальных законодательств партнеров для конфискации в пользу Украины. Агрессор должен заплатить свою цену, а его средства — стать основным ресурсом для нашего масштабного восстановления», — подчеркнул он.

Также, по словам главы правительства, во время встреч с лидерами стран-партнеров на полях ООН он получил заверения в безоговорочной поддержке Украины, несмотря на последние провокационные шаги россии.

«российская мобилизация и фейковые референдумы для нас ничего не меняют. Мы будем делать все, чтобы освободить свои территории. Партнеры готовы нас поддерживать», — подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер отметил, что Украина работает над продолжением зернового соглашения, способствующего преодолению продовольственного кризиса в мире, а также обсуждает со всеми странами важность демилитаризации Запорожской АЭС, где российские войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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