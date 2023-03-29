Заморозка и прощение кредита на разрушенную недвижимость: как это работает — Finance.ua

Заморозка и прощение кредита на разрушенную недвижимость: как это работает Сегодня 13:01 — Личные финансы

Заморозка и прощение кредита на разрушенную недвижимость: как это работает

28 января 2023 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины», который регулирует большинство вопросов по кредитам за уничтоженную из-за войны недвижимость.

Рассказываем, какова его суть и как можно заморозить или получить прощение кредита.

Как говорится в законе, кредит на имущество, подпадающее под действие документа, может быть заморожен (временно остановлены выплаты всех видов платежей по нему) или прощен, то есть полностью отменен. В последнем случае ущерб кредитору компенсирует государство.

Следует учитывать разницу между заморозкой кредита и его прощением.

Заморозка кредита

Нюансы относительно порядка обращения к кредитору для получения заморозки кредита прописаны в законе довольно сложно, но суть сводится к тому, что заемщик имеет право в любой день, но не позднее чем в 90-дневный срок после официального окончания действия военного положения в Украине (т.е. после войны) обратиться к кредитору с заявлением о приостановлении уплаты кредита.

Здесь есть нюанс — если ваше имущество находится на подконтрольной территории, вы должны добавить к заявлению подтверждающие документы (документы, подтверждающие право собственности на имущество, договор займа и т.п.) немедленно.

Если ваше имущество находится на временно оккупированной территории, то это необходимо будет сделать в 90-дневный срок после прекращения действия военного положения.

Тело кредита, то есть заемная сумма, замораживается со дня, следующего за подачей заявления. А вот проценты по кредиту отменяются с 24 февраля 2022 года. Уплата кредита возобновляется после того, как заемщик получит от государства предусмотренную законодательством компенсацию за поврежденное имущество.

Прощение кредита

Кредит подлежит отмене, то есть прощению, в случае если имущество, на приобретение которого взят кредит, не подлежит восстановлению. С таким заявлением необходимо обратиться к кредитору в течение 90 дней после отмены военного положения.

Однако важно помнить, что кредит подлежит прощению исключительно при следующих условиях: жилье должно быть по состоянию на 23 февраля 2022 года единственным местом проживания семьи заемщика или его самого.

Кроме того, по состоянию на 23 февраля 2022 года отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору. Целью же получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества.

Также при получении компенсации заемщиком от государства за уничтоженное имущество обязанность погасить кредитные обязательства возобновляется.

То есть, не пытайтесь обмануть всех, подав заявление на прощение кредита и получение компенсации за уничтоженное имущество — кредитор имеет право без вашего ведома отслеживать соответствующие сведения в соответствующих реестрах.

К заявлению о прощении кредита также необходимо приложить подтверждающие документы.

Куда обращаться с заявлением, а также о сроках подачи заявлений и предоставления подтверждающих документов рассказали в статье по ссылке ниже.

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