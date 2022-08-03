Заместитель председателя Совета Нацбанка объяснил запрет обменникам выставлять валютный курс — Finance.ua

Заместитель председателя Совета Нацбанка объяснил запрет обменникам выставлять валютный курс Сегодня 10:05 — Валюта

Заместитель председателя Совета Нацбанка объяснил запрет обменникам выставлять валютный курс

Заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман объяснил запрет банкам и обменникам выставлять валютный курс и отреагировал на мем относительно сравнения такого решения с меню без цен.

Об этом он сообщил в эфире ТСН.

Читайте также НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют

«Вы когда идете в ресторан, то меню же не висит перед рестораном с большими цифрами. Вы заходите в ресторан, вам дают меню и вы смотрите. Так же и здесь. Если вы хотите купить доллар, вы придете в банк и там будет курс валют . Если вы придете в пункты обменов валют, там тоже. Это первое. Второе — посмотрите, что в других странах такого количества бордов по обмену валют просто нет», — подчеркнул Фурман.

Он также отметил, что причин для девальвации курса гривны в обменниках сегодня нет, и национальная валюта должна усилиться в ближайшие несколько недель.

«Сегодня, если вы смотрите на курс гривны, откровенно скажу, объективных причин для такой девальвации гривны наличного курса просто нет. Это не только мое мнение, это мнение очень многих экспертов, работающих вне НБУ», — добавил заместитель председателя Совета Нацбанка.

Справка Finance.ua:

официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% — с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам;

обменникам запретили размещать данные о курсах валют на улицах;

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.