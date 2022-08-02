НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют — Finance.ua

НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют Сегодня 11:08 — Валюта

НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют

Национальный банк Украины с 1 ноября ужесточает требования к правилам организации защиты помещений небанковских учреждений, осуществляющих валютные операции.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, регулятор установил унифицированные правила организации защиты помещений банков и небанковских учреждений, работающих на рынке валютных операций.

Кого касаются новые правила

Небанковские финансовые учреждения, операторы почтовой связи, получившие лицензию Национального банка Украины на осуществление валютных операций или генеральную лицензию на осуществление валютных операций, не утратившую силу после введения в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях».

Национальный банк предусмотрел:

обязательность оборудования помещения небанковского учреждения охранными системами видеонаблюдения;

обязательность применения охраны, технической и физической, в зависимости от объемов наличных денег, с которым работает небанковское учреждение;

обязательность оборудования рабочего места кассира небанковского учреждения в зависимости от объемов наличных денег или кассовыми машинами, или конструктивными элементами отгораживающих конструкций;

обязательность хранения ценностей в хранилище или сейфе, используемом как хранилище.

Справка Finance.ua:

обменникам запретили размещать данные о курсах валют на улицах;

Нацбанк считает, что в условиях войны на валютном рынке страны необходима дисциплина, а также соблюдение норм законодательства и регуляторных актов. Это и стало основной причиной, почему НБУ принял решение по обменным пунктам.



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