Заместитель председателя «Киевзеленстроя» забыл имущество на 9,6 млн грн Сегодня 09:13 — Криминал

Заместитель председателя «Киевзеленстроя» забыл имущество на 9,6 млн грн

Заместителя генерального директора КО «Киевзеленстрой» подозревают в масштабном сокрытии состояния.

В своей годовой декларации чиновник не указал активы и финансовые операции на сумму более 9,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Декларация

Вместо скромной столичной избушки на 21 квадратный метр чиновник построил новый садовый дом площадью почти 280 квадратов. По состоянию на 2024 год оценочная стоимость этого недостроя достигала около 8,6 миллиона гривен. Однако в официальных документах заместителя генерального директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» элитная недвижимость так и не появилась.

Выяснилось, что чиновник полностью проигнорировал указать в декларации финансовые операции с транспортными средствами. Он продал автомобиль BMW Х5 2014 выпуска, однако полученные 700 тысяч гривен дохода в реестр не внес. Кроме того, без внимания государственных органов остался оформленный мужчиной кредит на сумму 280 тысяч гривен. В общей сложности фигурант скрыл состояние и финансовые обязательства на 9,6 миллиона гривен.

Специалисты Национального агентства по предотвращению коррупции проанализировали декларацию за 2023 год, которую чиновник подавал в 2024-м, будучи в должности директора коммунального предприятия как субъект декларирования. Подсчеты показали, что общая сумма скрытых активов превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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