0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Заместитель председателя «Киевзеленстроя» забыл имущество на 9,6 млн грн

Криминал
14
Заместитель председателя «Киевзеленстроя» забыл имущество на 9,6 млн грн
Заместитель председателя «Киевзеленстроя» забыл имущество на 9,6 млн грн
Заместителя генерального директора КО «Киевзеленстрой» подозревают в масштабном сокрытии состояния.
В своей годовой декларации чиновник не указал активы и финансовые операции на сумму более 9,6 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Декларация

Вместо скромной столичной избушки на 21 квадратный метр чиновник построил новый садовый дом площадью почти 280 квадратов. По состоянию на 2024 год оценочная стоимость этого недостроя достигала около 8,6 миллиона гривен. Однако в официальных документах заместителя генерального директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» элитная недвижимость так и не появилась.
Выяснилось, что чиновник полностью проигнорировал указать в декларации финансовые операции с транспортными средствами. Он продал автомобиль BMW Х5 2014 выпуска, однако полученные 700 тысяч гривен дохода в реестр не внес. Кроме того, без внимания государственных органов остался оформленный мужчиной кредит на сумму 280 тысяч гривен. В общей сложности фигурант скрыл состояние и финансовые обязательства на 9,6 миллиона гривен.
Специалисты Национального агентства по предотвращению коррупции проанализировали декларацию за 2023 год, которую чиновник подавал в 2024-м, будучи в должности директора коммунального предприятия как субъект декларирования. Подсчеты показали, что общая сумма скрытых активов превышает 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems