Заменить украинское зерно на мировых рынках импортерам обойдется значительно дороже — Finance.ua

Заменить украинское зерно на мировых рынках импортерам обойдется значительно дороже Сегодня 13:24 — Аграрный рынок

Если украинские фермеры будут нести постоянные потери, это приведет к банкротству. Такое мнение высказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев во время Shipping and Trade Day.

Украинские фермеры работают без дотаций, как настоящий бизнес, поэтому должны продать свое зерно с прибылью. В противном случае у них есть значительные потери, что приведет к банкротству. На восстановление, увеличение производства уйдет несколько лет. В этот период все импортеры будут искать замену украинскому зерну. Но эта замена будет более дорогой.

По его словам, геопозиция Украины одна из лучших: мы можем легко достигать Северной Африки, Европы или Азии. До войны 30% украинского агроэкспорта уходило на Европу, 30% - на Северную Африку и около 40% - на Азию.

«В любом случае я уверен, что Украина выстоит, продолжит выращивать зерно и экспортировать его», — подчеркнул Николай Горбачев.

ukragroconsult По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.