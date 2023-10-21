Замена аккумулятора за $21 000: стоимость ремонта электрокара Tesla шокировала владельца — Finance.ua

Замена аккумулятора за $21 000: стоимость ремонта электрокара Tesla шокировала владельца Сегодня 22:15 — Фондовый рынок

Замена аккумулятора за $21 000: стоимость ремонта электрокара Tesla шокировала владельца

В Tesla признали, что владельцы электромобиля не виноваты в поломке, но отказались покрывать стоимость ремонта. По их словам, аккумулятор был поврежден из-за плохих погодных условий.

Стоимость ремонта некоторых автомобилей может составить пятизначную сумму. Обычно это касается лимитированных суперкаров, но пара из Шотландии столкнулась с подобной ситуацией со своим электромобилем Tesla Model Y. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Производители электромобилей обычно максимально защищают свои модели от влаги. Однако иногда этого оказывается недостаточно.

Во время недавних проливных дождей в Эдинбурге Джонни Басигалупо и Роб Хасси приехали на своей Tesla Model Y в ресторан. После ужина электрокар не смог тронуться, из-за чего пришлось вызвать эвакуатор.

Электромобиль направился в сервисный центр Tesla Edinburgh для ремонта. Через несколько дней паре сообщили, что аккумулятор поврежден из-за попадания воды. Его замена обойдется в 17 374 фунта стерлингов (21 166 долларов).

Джонни Басигалупо и Роб Хасси были в шоке от такой стоимости. Кроме того, в Tesla заявили, что такой ремонт не покрывается восьмилетней гарантией, поскольку аккумулятор фактически был погружен в воду.

После дискуссии производитель возложил вину на шотландский климат. Однако платить за ремонт придется владельцам авто.

Глава Tesla Илон Маск в 2019 году говорил о том, что замена аккумуляторных модулей обойдется владельцам электрокаров от 5000 до 7000 долларов. В реальности сумма оказалась гораздо больше.

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Фокус По материалам:

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