Закупочные цены на кукурузу растут — Finance.ua

Закупочные цены на кукурузу растут Сегодня 20:45 — Казна и Политика

Закупочные цены на украинскую кукурузу растут, но она остается самой дешевой на мировом рынке, что оказывает давление на цены американской кукурузы, особенно на фоне падения нефтяных котировок.

Об этом сообщают аналитики электронной зерновой биржи GrainTrade.

Соглашение о «зерновых коридорах» предусматривает, что экспорт зерна по морю будет доступен в течение 120 дней, и шансы на автоматическую пролонгацию низкие, учитывая заявления рф о том, что им не отменили санкции на экспорт. Это удерживает трейдеров от наращивания закупок и ограничивает цены.

Увеличение поставок кукурузы через порты Украины на фоне активного экспорта зерновой из Бразилии оказывает давление на котировки на кукурузу в США. Ситуацию усугубляет падение спроса на этанол, дешевеющий вслед за нефтью и бензином.

За неделю в портах Украины закупочные цены на фуражную кукурузу выросли на 10-15 $/т до 175-200 $/т. Возобновление работы черноморских портов снизило объем поставок в порты Дуная, где цены закупки такие же, а затраты на доставку на 10-15 $/т выше.

Цены спроса на поставки на DAP-западные границы также выросли на 15-20 $/т до 240-260 $/т, что продолжает удерживать в очередях большое количество вагонов-зерновозов и не позволяет перевозчикам снизить стоимость железнодорожных перевозок.

На ожиданиях нового отчета USDA по производству кукурузы в США декабрьские фьючерсы на Чикагской бирже вчера выросли на 1,5% до 266,1 $/т, потеряв за неделю 1,1% и прибавив за месяц 11%.

В августе USDA оценил производство кукурузы в США в 2022 г. в 364,7 млн т, но позже Pro Farmer снизили свой прогноз до 349,5 млн т, IHS Markit — до 356,6 млн т, а Barchart оставили свою оценку на уровне 367,1 млн т. Однако такой разрыв в оценках поддерживает цены.

В течение последней недели сезона США экспортировали 518,3 млн т кукурузы, а в 2021/22 МГ — 55,2 млн т, что на 13% уступает прогнозируемому USDA 62,6 млн т.

В понедельник, 12 сентября, будут обнародованы отчеты по площадям сева и сбора в США, а также обновлены балансы USDA, которые определят тенденции цен на кукурузу на ближайшие месяцы.

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