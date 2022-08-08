Закупка снаряжения для военных и валютные операции: НБУ смягчил ряд ограничений — Finance.ua
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Закупка снаряжения для военных и валютные операции: НБУ смягчил ряд ограничений

Валюта
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Закупка снаряжения для военных и валютные операции: НБУ смягчил ряд ограничений
Закупка снаряжения для военных и валютные операции: НБУ смягчил ряд ограничений
Национальный банк Украины с 6 августа 2022 упростил ряд ограничений для поддержки деятельности волонтеров и бизнеса.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Национальный банк 21 июля 2022 года установил лимит на расчеты гривневыми платежными картами за рубежом. В то же время, понимая важность и эффективность волонтерского движения Украины и его важное значение в условиях полномасштабной войны, Национальный банк дал возможность банкам не применять лимит на расчеты гривневых платежных карт за рубежом с целью покупки товаров военного назначения при соблюдении требований», — сказано в сообщении.
Что это за требования:
  • операции по счету волонтера типичны для этого физического лица и объем операций, осуществлявшихся по его счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022 года;
  • подача в банк письма от государственного органа или воинской части по сотрудничеству с волонтером и заказ товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;
  • предоставление ориентировочной стоимости (расчета) товара и сроков выполнения заказа;
  • информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.
К перечню товаров, которые могут покупать волонтеры-физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.
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Наличие в банке информации из открытых источников относительно недобросовестной практики деятельности соответствующего физического лица может являться основанием для отказа банком в дальнейшем проводить такие операции в объеме, превышающем лимит в 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).
Также Национальный банк включает рации в перечень товаров военного назначения, для приобретения которых граждане могут покупать валюту и переводить ее за границу в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Упрощение валютных ограничений

Национальный банк упрощает валютные ограничения, в частности, по использованию корпоративных платежных карт.
Национальный банк разрешил банкам продавать иностранную валюту юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, являющимся резидентами Украины, с зачислением на текущий счет клиента в иностранной валюте для последующего использования соответствующей валюты на осуществление расходов с помощью корпоративных платежных карт за границей.
В частности, таких расходов:
  • на командировку работников за границу исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере 80 евро (в эквиваленте) на одного сотрудника;
  • на проживание и транспортные расходы (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на одного человека).

Что будет с курсом валют в Украине 💸

Напоминаем, что расчеты валютными картами могут производиться без ограничений.
Также определено, что ограничения на осуществление расчетов за границей в пределах лимита в 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц не будут распространяться на клиентов банка — юридических лиц, осуществляющих перевозку грузов в международных сообщениях на основании документов, предоставляющих право на осуществление соответствующих перевозок.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
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