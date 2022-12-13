Законопроект о реформе градостроительства отстранит чиновников от принятия решений — Федоров Сегодня 15:45 — Недвижимость

Вицепремьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поддержал законопроект 5655 о реформе градостроительства, который позволит убрать чиновников от принятия решения в результате автоматизации и проверки в других реестрах.

Об этом Федоров написал в Фейсбуке

«Поддерживаю революционный законопроект 5655. Он впервые на уровне закона убирает чиновников от принятия решения, автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах. Если все документы в порядке — будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками», — написал Федоров.

Он отметил, что сфера строительства — уникальный пример настоящей цифровой реформы. Благодаря экспериментам Кабинета Министров большинство услуг по началу строительства и вводу в эксплуатацию предоставляются онлайн через портал «Дія». Вся же бумажная документация постепенно переводится в электронную в единой системе.

По оценкам международных партнеров, только эти инструменты уже дают 11,1 млрд грн антикоррупционного и экономического эффекта в год.

Вице-премьер поблагодарил инициатора законопроекта Елену Шуляк, партнеров из Минрегиона и Мининфраструктуры, Дениса Шмыгаля, Александра Кубракова, Алексея Чернышева, TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах (USAID/UK aid), которые создавали Единую государственную систему.

Как сообщалось, законопроект № 5655, внедряющий масштабную цифровизацию процессов и регистрационных процедур в строительстве, планируют до конца года принять во втором чтении. Целью документа является передача контроля над делом застройки непосредственно застройщикам, чтобы минимизировать коррупционные схемы в госорганах, ведающих делами застройки.

Укрінформ По материалам:

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